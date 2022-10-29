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OTOMATİK OYNAT
03:55
Mahmut Övür | Türkiye Yüzyılı ütopyası 29.10.2022 | 17:17
03:05
Okan Müderrisoğlu | Türkiye Yüzyılı: 'Yarın değil, hemen şimdi' 29.10.2022 | 17:14
02:57
Melih Altınok | Altılı masanın işi gerçekten çok zor 29.10.2022 | 17:09
03:52
Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek 29.10.2022 | 17:06
18:14
03:44
00:36
Fatma Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu | Video 28.10.2022 | 20:38
01:33:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' programında konuştu | Video 28.10.2022 | 18:30
07:01
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 28.10.2022 | 18:19
01:23
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 28.10.2022 | 18:00
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Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 28.10.2022 | 14:11
Melih Altınok'un 29.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...