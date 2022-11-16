Terör toplumun umuduna, mantığına kasteder.

Korkuyu, yılgınlığı ve belirsizliği kitleselleştirip hayatı felç etmeyi hedefler.

İstiklal'deki terör saldırısının ilk dakikalarından itibaren "Seçimler geliyor ya" türünden ürkek imalarda bulunan malum koro işte tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

"Ne yapalım, her söylenilene inanalım mı? Şüphelerimizi dile getirmeyelim mi" diyorsunuz?

Bu durumda suçlamaları destekleyecek tutarlı argümanlarınızı sormak hakkımız olsa gerek değil mi?

Adama sormazlar mı:







İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olduğunu ve PKK tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan devlet aygıtı ikna edici, somut delillerini bir bir sergiliyor...

Kamera görüntülerinde bombalı çantayı caddeye yerleştirdiği açıkça görülen zanlıyı yakalıyor. Suriye uyruklu kadının sorgusunda PKK-YPG terör örgütünce yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf ettiğini açıklıyor.

Peki sen neye dayanarak bir Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, halkını katletmek üzere terör eylemi yapmakla itham ediyorsun?

Bugüne değin binlerce sivilin ölüm emrini veren Kandil'den yapılan "Kamuoyu, sivilleri hedef alan saldırıları onaylamadığımızı bilir" şeklindeki açıklamaya mı?

Öyleyse uzatmaya, aynı Kandil'in, Murat Karayılan'ın daha geçenlerde "Şehir merkezlerini, en beklemedik anda vuracağız" diye tehditler savurduğundan falan bahsetmeye lüksümüz yok...

Zira siyaseti her türlü bel altı yöntemle manipüle eden tescilli bir terör örgütüne itibar edip kendi meşru devletinin hukuki delillerinden, hayatın doğal akışından şüphe edenle sohbet değil ancak mücadele edilir.

Sert mi oldu?

Kusura bakmayın, oyun oynamıyoruz. 9 yaşında çocuklar öldürülüyor!

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PKK DIŞINDA HER ŞEYİ KONUŞUYORLAR

İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi zanlısının Suriyeli çıkmasını günlerdir garip bir durummuş gibi tartışanlar var.

Sanırsınız ilk kez bir Suriye uyruklu PKK'lı terörist yakalanıyor. Sanki Kandil, cezaevleri, mezarlıklar Suriyeli PKK'lılarla dolu değil.

Peki, ihaleyi sığınmacılara kesmek için bahane arayan ırkçı parti de dahil bu ayrıntıyı öne çıkarmaya çalışanlar, sözünü ettiğim basit bilgilerden bihaberler mi?







Değiller tabii ki.

Zanlı değiştirdiği adreste, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandığı halde "Saldırıdan sonra paşa paşa evine mi gitmiş" yalanıyla kafa bulandıranlar gibi işlerini yapıyorlar.

Yine teröristin yarım bıraktığı işi nihayete erdirmeye çalışıyorlar...

Toplumun ortak düşmanı terör karşısında farklılıklarını bir yana koyup kenetlenmesini engellemek için hedef şaşırtıyorlar...

Teröre ve kiralık katil çetelerine yönelen okları saptırmak istiyorlar.

Olan biteni oy hırsına, iktidar düşmanlığına falan bağlamak, siyasi rekabetle izah etmek artık iyimserlik değil, aptallık olur.