Fiilen cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı seyahatleriyle iddiasını sürdürüyor.

Masanın en yüksek oya sahip genel başkanının adaylık ısrarı normal. Yerel seçimlerde yakalanan başarı kendisine ait. İyi Parti'nin Meclis'e sokulması projesini de o gerçekleştirdi. Ve son olarak 6'lı masaya önayak olup muhalefeti bir araya getirdi.

Zaten bu saatten sonra ilerlemekten başka şansı da yok.

Bu yolda azıcık yavaşlasa, duraksasa hem parti içinde pusuda bekleyen belediye başkanlarının hem de masadakilerin sandalyesinin ayağını kaydıracağının farkında.







"Altılı masanın en aktif neferi" olduğunu söyleyen İmamoğlu'nun medyadaki nüfuz mücadelesinin ve ekibinin belediyecilik sınırlarını aşan faaliyetlerini izliyor. Mansur Yavaş'ın "herkesin adayı olabilme" potansiyelini göz ardı etmiyor.

Bu isimler ya da kendisi dışında herhangi birinin yarışa girmesi halinde sonucu ne olursa olsun partideki pozisyonunu sonsuza kadar yitireceğini biliyor...

İşi çok zor.

Üstelik Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğine inanmıyor. Ancak karşı çıkıp masayı dağıtan durumuna düşmek istemiyor. Bu yüzden de olası alternatifleri tahrik edip cesaretlendirmeye çalışıyor.

Bir İmamoğlu'nun kulağına fısıldıyor, bir Mansur Yavaş'ın.

Son olarak da İyi Parti'nin 81 il başkanının, Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak resmen teklif edecekleri söyleniyor. Tabii ki genel başkanlarının bilgisi olmadan!

Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde Akşener'in, Kemal Bey'e "Benim de üzerimde partimin baskısı var. Fedakârlık yapmalıyız. Sen de aday olma ben de" demesinin yolunu açacağı aşikâr.

Akşener'in inadının ikinci ve daha baskın sebebi ise "gerçekçi hedefine" kilitlenmesi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacağını gören Akşener, parlamento şekillenirken kazanmanın peşinde. Ve mümkünse bu süreçte CHP'nin yerini alarak ana muhalefet lideri olmak istiyor. Zaten şimdiden CHP'nin tabanını oymaya başladığının, "oy potansiyelinin" farkında. Sandıkta CHP oylarıyla milletvekili sayısını artırmanın, küçücük partilerin bile pay talep ettiği 6'lı masadaki hayali pazarlıktan daha rasyonel bir hedef olduğunu düşünüyor.

Akşener'in tüm çabalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesine engel olamazsa da çıkıp açıkça "Yokuz" demesi ve masayı dağıtması kaçınılmaz.

Yarın, belki yarından da yakın... Olacak olan bu.

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RÜYADA MISIN KÂBUSTA MI?

Halk TV'de yine kurmuşlar fantezi masasını...

Şirin Payzın'ın avukat konuğu Turgut Kazan bir soru üzerine, "İmamoğlu'nun seçilmesi halinde iş bitmiştir... Cumhurbaşkanı yargılanmayacağı için... Yav zaten cumhurbaşkanı seçildiği zaman ne kadar AKP'li olursa olsun Yargıtay da İstinaf da selam duracağı için inanılmaz kararlar çıkar" diyerek devri sabık projeksiyonunu anlatıyor.







Hukukçumuz, artık konuşurken kafasında kimleri idama yolluyorsa, çok keyifli. Kahkahalar atıyor.

Payzın da ortak oluyor konuğunun neşesine... "Öyle bir yalana inandır ki beni ömrümce sürsün doğruluğu" diye bakan gözlerle, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir ya da cezalandırılmış şekilde" diye soruyor.

Evet, bir gazetecinin televizyon ekranından söylemekte beis görmediği ilk aklına gelen hayali bu... Yorgun demokrat pozlarındaki yaşını başını almış bir insanı düşündükçe mutlu eden rüyası.

Siz söyleyin, düşünde siyasi hasmını kodeste gören bir insan evladının hayatı kâbus değil de nedir?

Allah şifa versin.