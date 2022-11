Hâlâ dünya politikasını 'Analog Çağ'da işlevi olan eksenler üzerinden okumaya çalışanlar var.

Haliyle pandemiyle birlikte dönüşümü hızlanan 'Dijital Çağ'ın "temel çelişkisini" göremiyorlar.

Çünkü sağ-sol ya da emperyalist anti-emperyalist gibi bir önceki yüzyıla ait kutuplaşma kalıpları küresel çağda olup biteni izah etmekte yetersiz kalıyor.

Artık asıl kavga başka. Bir tarafta yeryüzünde her aktörün söz sahibi olduğu çok kutupluluğu teşvik eden yerelciler var... Diğer yanda emperyalizmin altın çağına ulaşıp tek merkezden yönetilen küreselleşmeyi tamamlamak isteyenler.

Yalnızca devletler değil, dev şirketler de ringde.

Brezilya'daki seçim sonuçlarını anlamaya dair yorumlara bakalım.

Herkes bir kere "Solcu anti Amerikancı Lula, popülist, sağcı Amerikancı Bolsonaro'yu devirdi" kalıbını tekrar ediyor ama...

Kimse sormuyor hangi Amerika, hangi Lula, hangi Bolsonaro?

Trump döneminde ABD ile arasından su sızmayan Bolsonaro'nun, Biden yönetimindeki ABD'nin devrilecek liderler listesine girmesinin sebebi neydi mesela?

Peki ya, ABD müesses nizamıyla uygun adım Demokrat Parti trolüne dönen Hollywood aktörlerinden küresel medyaya kadar tüm merkezin "Brezilya'da popülizmin sonu" türküsü tutturması nedendir?

Zira Lula, 17/25 Aralıkvari bir yolsuzluk operasyonuyla siyasetten tasfiye edilirken de kampanyanın içindelerdi.







Twitter mevzuunda da durum farklı değil.

Pandemide küreselcilerin dümen suyunda olmadığını, müstakil bir aktör olduğunu ilan eden Elon Musk alınca, Twitter bir anda medeniyetin en büyük düşmanı ilan edildi.

Trump seçilince ABD'yi terk edeceklerini açıklayan şöhretler şimdi de Musk'ın yönetimindeki bir Twitter'da yaşayamayacaklarını ilan ediyorlar. Mahalle baskısı öylesine hızlı yayıldı ki, dev şirketler peşi sıra Twitter'a reklam vermeyi durduruyorlar.

Musk, Twitter'dan "Son derece dağınık! Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" diye isyan ediyor.

Dün de ABD Başkanı Biden, "Twitter dünyaya yalanlar saçıyor. Burada editör yok. Çocuklarımızın neyin tehdit altında olduğunu anlamasını nasıl sağlayabiliriz?" diye nutuk atıyordu.

Peki nedir bu telaşın sebebi?

"Popülist" diye etiketledikleri Musk'ın tek yaptığı, sansür mekanizmalarını kaldırmak, eşitliği ve şeffaflığı sağlamak için cesur adımları tartışmaya açmak.

Evet, ABD Başkanı'yken Trump'ın hesabını kapatan, pandemide bilimsel tezleri anlatan yazılarımızı sansürleyen, seçim dönemi Demokratlar'ın aleyhine haberleri sınırlandıran Twitter'ın ellerinden alınması kimyalarını bozdu.

İşte ben epeydir rotamı, bu küreselci çetenin oklarını takip ederek buluyorum.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Latin Amerika'daki kaosa, ekonomiden pandemiye, Twitter tartışmasından ifade özgürlüğüne her coğrafyada, her mevzuda işe de yarıyor.

Onların sevinçlerinden tehlikeyi seziyorum.

Hoplamalarından da doğru yolda olduğumu.

Kime toplu halde, aynı anda yükleniyorlarsa ona sempati duyuyorum mesela.

Her taş milimi milimine de yerine oturuyor.

Tavsiye ederim.

***

TOGG CEO'SU, ALTAYLI'YI İKNA EDEMEMİŞ



Sen kalk sadece üç yılda hem 1.2 milyon metrekare üzerine dünyanın en modern, bol ödüllü teknoloji kampüsünü inşa et... Hem de bu tesiste elektrikli araba üretimine başla, sergile... Mart ayında başlayacak satış planını açıkla... Talep şimdiden çığ gibi olsun...

Birileri hâlâ fabrikanın "dekor", Togg'un da "maket" olduğuna okurlarını ikna etmeye çalışsın.







Onlardan biri, Fatih Altaylı "Ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük TOGG'lar var" diye yazmış.

Togg da ne yapsın? Dün baktım sosyal medya hesaplarından yok denilen fabrikada süren üretim görüntülerini canlı canlı paylaşıyorlardı. "Al izle" dercesine...

Boş verin Sayın CEO. Adamı özel olarak davet edip fabrikada ağırladınız halde anlatamamışsınız Togg'u. Bu saatten sonra mı gördüğünü yazmaya cesaret etmesini sağlayacaksınız?