Bir adam bağlandığı haber programında nefes nefese anlatıyor:

"Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir... Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor."

İnanması zor ama bu cümleleri sarf eden zat Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı mıymış neymiş...

Muhtelif zamanlarda çıkıp "Ekmeği şu kadardan satarım, isteyen alır istemeyen almaz" şeklindeki haybeye külhanbeylikleri de sosyal medyada elden ele geziyor.

Faşistliği falan bir yana...

Çünkü mesele, nefretini Atatürk imzası bulunan bir duvarın önünde kusmayı seçen bu adamın bizleri çekmeye çalıştığı politikanın alanında değil sadece.







Daha basit ve yakıcı.

Düşünsenize, ekmeği 100 TL'den satsa bile yüzüne meymenet gelmesi pek mümkün görünmeyen bu adamın yaptığı ekmeği yiyoruz!

Beni ilgilendiren burası.

Ürettiği, sattığı, geçimini sağladığı ürünü "pislik" olarak gören, dahası velinimeti müşterilerinden nefret eden böyle bir organizmanın yaptığı ekmekten kime ne hayır gelir?

Gelmiyor da zaten. Ülkede kaç fırının ekmeği yenecek halde?

Ayrıca bunların tedaviyi angarya, hastayı da böcek olarak gören hekim versiyonları da var... Parasıyla yolcu taşımayı lütuf, müşteriyi de baş belası sayan taksici modelleri de.

Her alanda atmosferimizi zehirleyen, kolektif umudumuza, bir arada yaşama irademize kasteden bu cemiyet zararlılarına geçit vermemeliyiz.

Nasıl mı?

Hayır, Sendika Başkanı'na yaptıkları gibi karakola çekerek falan olmaz tabii ki.

Mesela sözünü ettiğimiz programın moderatörü Afşin Yurdakul'un, halka aptal diyen sirke suratlının aptallığını lisanı münasiple afişe etmesidir münasip cevap.

Aptallığın cezası gözaltına alınmak veya tutuklanmak olmamalı.

Yoksa işimiz var.

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ELON MUSK YENİ SİYASETİN KODLARINI YAZIYOR

Twitter'daki manipülasyonu engelleme hamleleriyle Hollywood'dan Beyaz Saray'a kadar herkesi çıldırtan Elon Musk şimdi de tuttu Senato seçimlerinde Cumhuriyetçilere oy istedi.

Tıpkı bizdeki muhalifler gibi, Trump'a küfretmeden cümle kuramayan Demokratlar, Musk'ı Twitter'ın tarafsızlığına zarar vermekle suçluyorlar.

Komik bile değil.







Sanırsın, ABD Başkanı'yken Trump'ın hesabını kapatıp ifade özgürlüğünü engelleyen, Biden aleyhine haberlere sansür uygulayan Twitter tarafsız bir mecraydı.

Kaldı ki Musk'ın Cumhuriyetçi parti lehine çıkışı, partizanlık şöyle dursun partiler üstü bakış açısının radikal bir örneği bence.

Zira Musk, cesur çıkışını şöyle açıklıyor:

"Güç paylaşımı her iki tarafın da en kötü aşırılıklarını engeller, bu nedenle başkanlığın Demokratlar'da olduğu göz önüne alındığında Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermenizi tavsiye ederim."

Musk'ı zengin diye küreselcilerin ortağı sananlar ya da onu sadece işadamı olarak görenler yanılıyorlar...

Musk çok daha fazlası...

Ve bence şimdiden bir aktörü olduğu geleceğin siyasetinin kodlarını yazıyor.