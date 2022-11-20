Borsa iyi gidiyor. Sadece 3 ayda 250 bin kişi yatırım yapmış.

Uzmanlar seçime kadar da iyi gideceği yönünde tahminlerde bulunuyorlar.

Fena mı?

Vatandaş yastık altına koymak için altın alsa, dolara yönelse, çok daha riskli kripto para işine meyletse daha mı iyi?

Kılıçdaroğlu'na sorarsanız öyle.

Zira geçen gece şu tweet'lerle azıcık yüz güldüren borsayı gömüyordu:

"Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için... İzliyorum, biliyorum."







Bir kişinin borsanın çökeceğini kesin bir dille ifade etmesi manipülasyon değilse nedir, hukuk kararını verir...

Ama ana muhalefet lideri pozisyonundaki birinin borsadaki on binlerce yatırımcıyı paniğe sürükleyecek bu denli ciddi iddiaları yargıyla değil sosyal medyayla paylaşması nereden baksanız sorumsuzluk.

Öyle ya pazartesi borsa, açıklamanıza itibar edenlerin hareketleri yüzünden çakılırsa ne yapacaksınız Kemal Bey?

Borsaya girerek hem birikimlerini enflasyona ezdirmeyen hem de Türkiye ekonomisinin kolonları olan şirketlere yatırım yaparak ekonomiyi hareketlendiren insanlara ne diyeceksiniz?

"Bakın nasıl bildim" falan diye övünecek misiniz?

Kimse sözlerinizi umursamazsa da zaten sorun yok değil mi?

Nasıl olsa yapanın yanına kâr kalıyor.

Merak ediyorum, temiz para bulmak için gidiyorum diyerek gittiğiniz dünyanın kara para başkenti Londra'dan mı aldınız bu aklı yoksa bizzat size mi ait?

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SOYLU, MECLİS'TE ON KAPLAN GÜCÜNDE



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Süleyman Soylu'nun atışma videolarını izliyorum.

Soylu bir HDP'li Rıdvan Turan'a dönüyor, bir TİP'li Ahmet Şık'a...







Hiç altta kalmıyor, misliyle cevap veriyor...

Açık konuşuyor...

Tek başına yürüyor...

Soluk aralarında da CHP'de Özgür Özel'in pabucunu dama atan Mahir Başarır'ı püskürtüyor.

Enerjisini şapka çıkarmamak imkânsız.