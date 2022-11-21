TSK geçtiğimiz gece Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG unsurlarını vurdu.

PKK cephesi de dışarıda "Türk devleti, tek derdi İŞİD'le mücadele etmek ve vatanını kurtarmak olan özgürlük savaşçılarını vuruyor" propagandasına başladı.

Bu romantik retoriğin yurt dışında alıcısı çok. Okların PKK-YPG'ye işaret ettiği Taksim'deki terör saldırısından bahseden yok tabii.

PKK muhipleri içeride ise eskiye atıflar yaparak YPG'ye kalkan olmaya çalışıyorlar.

Yok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim için YPG terör örgütü değildir... YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözlerini falan hatırlatmıyorlar.







Askeri operasyon üzerine ağız birliği etmişçesine hepsi 2015'ten bahsediyorlar.

Özetle "PKK gibi YPG de Süleyman Soylu'nun söylediklerinin aksine, İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgisi olmadığını duyurmuştu" diyen sözcü Banu Güven'den dinleyelim:

"2015'te yaşananların bir tekrarı sanki."

Evet, Güven de 1 kasım seçimleri öncesi yaşanan terör saldırılarının Ak Parti'nin oylarını artırdığını hatırlatıyor... Peynr ekmek yer gibi, failin devlet, oyla iş başına gelmiş meşru bir Cumhuriyet hükümeti olduğu imasını yapıyor.

Ne var ki aynı terör saldırılarının, mesela HDP mitinginde bomba patlatılmasının Davutoğlu'nun Başbakanlığı'ndaki hükümetin oy kaybettiği 7 Haziran seçimlerinden önce de yaşandığından söz etmiyor.

Ya da yoğun terör saldırılarının, Ak Parti rekor oyla sandıktan çıktığı 1 Kasım seçimleri sonrasında ta 15 Temmuz 2016 darbesine kadar devam ettiğinden...

Edemezler!

Yoksa hem akla ziyan teorileri çöker hem de 2015'te başlayan terör saldırılarının 15 Temmuz'a zemin hazırlamak için bir süreç olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar.

Bu yüzden gerçeğin puzzle'ının bazı parçalarının sümen altı etmek, unutturmak zorundalar.

Dertlerinin insan hakları, barış vs olmadığının kanıtı da yine geçmişte...

Aynı tayfanın PKK'nın APO'nun talimatıyla sınır dışına çıkmanın eşiğine geldiği Çözüm Süreci'nde Kandil'e koşup "Sakın silah bırakmayın! Daha istediklerini alamadınız! Halkınızı satmayın" diye çırpındığını unutmadık.

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DÖNDÜ!

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk eski yönetim tarafından hesabı kapatılan Donald Trump'ın geri dönüşü için bir anket yaptı.

15 milyondan fazla kullanıcının oy kullandığı ankette yüzde 51.8'i Trump'ın platforma dönmesine evet derken, yüzde 48.2'si ise izin verilmemesi yönünde oy kullandı.







Bu istemüzkçü yüzde 48'in alayının demokrat olduğuna şüphe yok değil mi?

Siyasi hasmının susturulmasını, eli kolu bağlı ringe çıkartılmasını savunan demokrat olur mu?

Olurmuş.

İşte Trump'ı tam olarak bu iki yüzlülüğü net şekilde tüm dünya gösterdiği, samimiyeti ve cesareti için destekliyorum.