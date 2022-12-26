Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından ülke adeta yanıyor. Başkentin yanı sıra Marsilya gibi kentlerden de çatışma haberleri geliyor.

Görüntüler ürkütücü. PKK-YPG bayrakları taşıyan eylemciler yollarda sivillerin otomobillerini ters çevirip ateşe veriyorlar. Caddelerde barikatlar kurup polisle çatışıyorlar.







Saldırgan ırkçılıktan sabıkalı bir Fransız (muhtemelen akıl hastası) çıktı. Ne var ki sokağa dökülen örgütlü vandallar, eylemin arkasında Türkiye olduğunu ve Fransa devletinin de Ankara'yla işbirliği yaptığı saçmalığını savunuyorlar.

Evet, evet Macron ve Erdoğan ortak çalışmışlar!

Bu yüzden ortalığı yakıp yıkıyorlarmış işte.

Belli ki artık PKK'nın kanalları yerine bugünlerde, hiçbir delil göstermeden saldırının arkasında Türkiye var iması yapan yayınlarıyla CHP'li seyircisine bile "yuh" dedirten Halk TV'yi izliyorlar.

***

ELON MUSK TWİTTER'IN TÜRKİYE EKİBİNE NE ZAMAN EL ATACAK?



Elon Musk Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter atıyor. Bütün cerahat ortalığa saçılıyor...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'den FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Sansür masaları hiç durmadan çalışmış.

Farkındayım, gerçek çıkan onca "komplo teorisinden" sonra artık daha az şaşırıyorsunuz. Ama bu ifşaatların bizzat Twitter'ın sahibinden gelmesi önemli. Ve Musk da tehditlere pabuç bırakacak biri değil. Bu yüzden Musk'ın Twitter'ı manipülasyondan arındırıp daha eşit ve özgür bir platforma dönüştürme çabalarının sonuç vereceğine inanıyorum.







Sesimizi duyurana kadar yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Twitter'ın Türkiye dosyalarına da lütfen bir el at Elon Musk! Artık bizi ne olarak, hangi kategoride tanımladılarsa...

Zira Twitter bizim buralarda da epeydir şirketinde kuyruğunu yakaladığın CIA'nın aparatların hakimiyetinde.

Herkesin yakındığı bu sistematik karartmanın başka bir izahı yok.

Adıyla sanıyla yazan gazetecilerin hesapları, paylaşımlarının görüntülenmesi sınırlanırken, sayıları yüzbinleri bulan sahte hesaplarla gündem belirleniyor.

Şiddeti, kaosu teşvik eden manipülatif paylaşımların yayılmasına müsaade ediliyor. Buna karşın yalanı deşifre eden twitler, örgütlü trollerin spam saldırılarıyla kaldırılıyor.

Twitter'ın en aktif kullanıcıları olan milyonlarca Türk'ün gözü sende Elon.

Twitter Türkiye'de ne dolapların döndüğünü, kimlerin, hangi gerekçelerle fişlendiğini anlat bize.

***

BU DÜNYADAN MAXİ JAZZ GEÇTİ



Elektronik müziğin ikonik öncülerinde İngiliz grubu Faithless'ın solisti Maxi Jazz (Maxwell Frasser) 65 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllardır belki de her gün çevirip çevirip dinlediğim sarkıları yapan sanatçılardan biriydi. Müziğe bakış açımızı radikal biçimde değiştirdi.







Kuşkusuz en unutulmaz eseri, klibinde Maxi'nin gündüz düşlerinde gezdiğimiz meşhur İnsomnia'ydı (uykusuzluk).

Grup üyesi Sister Bliss de Maxi'nin uykusunda öldüğünü özellikle vurguladı.

Umarım bir oh çekmiştir derin uykuya dalmadan.

Toprağı bol olsun.