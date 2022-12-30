Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır yüz binlerce kişinin beklediği EYT düzenlemesini açıkladı.

Anlaşıldığı kadarıyla, 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olan, 5000 gün prim ödeyen ve kadınlarda 20 yılını, erkeklerde ise 25 yılını dolduranlar emekli olabilecek.

Çalışma henüz yasalaşmadı. Meclis komisyonlarında görüşülüp son halini alacak ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ancak şimdiden vatandaştaki coşku görülmeye değer. Kentlerin caddelerinde araç konvoylarıyla kutlamalar yapılıyor.







Dalga o kadar güçlü ki, muhalefet bu kez pozitif gündeme direnmek yerine ortak olmak zorunda kaldı. Herkes düzenlemeyi sahipleniyor.

Fiili ana muhalefet lideri Meral Akşener, en son bıraktığımızda "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan..." diye tweet atıyordu, o kadar söyleyelim...

Evet, Erdoğan eski Türkiye keşmekeşinde atılmış ve yıllardır gündemi meşgul eden bir düğümü daha toplumun büyük çoğunluğunun hayır diyemeyeceği şekilde çözdü.

Hayırlı olsun.

Elbette bu işin de bir maliyeti olacak...

Ama emekçilere verilen ve doğrudan ekonomiye geri dönecek bu meblağın, teşviklerle, uygun kredilerle, desteklerle dolar alıp faaliyet dışı gelirlerini üçe beşe katlayan sermayenin sırtımızdaki yükünün yanında lafı bile olmaz.

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SGK PERSONELİ ANLAYIŞ BEKLİYOR

EYT düzenlemesi yasalaşmadan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına akın ettiler. E-devlet uygulamasındaki SGK sayfası kilitlenmiş durumda.

SGK personelinin üzerindeki iş yükü önümüzdeki aylarda misliyle artacak.







Kurumun çalışanlarından, vatandaşlardan anlayış beklediklerine dair bir sürü mesaj alıyorum.

Biraz empati.

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YETENEKLİ BAY KEMAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladığı dakikalarda tüm Türkiye haber kanallarının karşısına geçti, bir daha da kalkmadı.

Programların yıldızı kuşkusuz sosyal güvenlik uzmanlarıydı. Biz de A Haber Sebep Sonuç'ta konunun en yetkin isimlerinden SGK Başmüfettişi Doç. Dr. Resul Kurt'u konuk ettik. Kafamızda hiçbir soru işareti bırakmadı.

Resul Bey ve diğer uzmanlarımız kızmasınlar ama çarşamba gecesi meslektaşları Kemal Kılıçdaroğlu ekranda olsa, barkoya kalkıp anlatsa bence hiç şansları yoktu! Yıllar önce ATV'de SSK'yı (SGK) temsilen konuk olduğu programın videosu hâlâ izlenme rekorları kırıyor.







Ayrıca şimdilerde kendisinden "Bay Kemal" diye bahseden Kılıçdaroğlu'nun görev süresince hayata geçirdiği beşikte emeklilik projeleri unutuldu gitti. Oysa duyanların aklını başından alacak cinsten operasyonları yönetti kendisi...

Aşağıdaki 2009 tarihli gazete haberi neden bahsettiğim konusunda fikir verecektir:

"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlundan sonra torununun da erken emekli olması için yeni SGK Kanunu'ndan önce sigorta yapıldığı ortaya çıktı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çalışma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptığı sırada 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi oğlu Kerem'i sigortalattırdığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'den olan ve şu an 1.5 yaşında olan torunu Duru Nadir'in de 29 Nisan 2008'de 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalışmış gibi gösterildiği ve sigorta girişinin yapıldığı belirlendi.

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ziyareti sırasında torunu ile ilgili sorulara muhatap olan Kılıçdaroğlu, 'Yapılanı etik olarak doğru bulmuyorum. Ben İstanbullulara her zaman doğru söyleyeceğime dair söz verdim. Yapılan yanlış. Ancak bu benim torunumu sevme hakkı elimden alamaz' dedi" (Milliyet)

Yetenekli Bay Ripley gelsin de uzmanından entrika, soğukkanlılık dersi alsın.