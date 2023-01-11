HDP'nin 2023 seçimlerinde kendi adayını çıkarma kararı alması açık şekilde Millet İttifakı'nda gelecek görmediklerinin bir göstergesi.

Söz konusu, sırtını ABD'nin sevk ve idaresindeki YPG'ye dayadığını itiraf eden bir parti olduğu için bu umutsuzluğun okyanus ötesinde de hâkim olduğunu pekâlâ söyleyebiliriz.

Zaten ABD'de iktidara gelirken Erdoğan karşıtı muhalefeti destekleyeceğini söyleyen Biden yönetimi hâlâ 6'lı masada kime el vereceklerini açık etmiş değil.

Seçimlere 5 aydan az kaldığı düşünülürse, bu gecikmenin kararsızlıktan kaynaklandığı ortada.

Ne var ki HDP'nin son hamlesi masaya dair bir dizayn girişimi ayağı olmaktan ziyade, kapatma davasına karşı geliştirdiği siyasi bir refleks gibi görünüyor.









Zira 17 Mart 2012'de başlayan HDP ile ilgili yargı süreci hızla ilerliyor. İş ciddi. Geçtiğimiz günlerde partinin hazine yardımı hesabına bloke konulmasının ardından dün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma dosyasının son halini AYM'ye sundu.

"Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca da biliniyor. 85 milyon neredeyse davalı partinin PKK'dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu kabul ediyor" dedi.

Başsavcı çıkışta da "Seçime kadar süreç tamamlanır mı?" sorusuna "Yüksek Mahkeme'nin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarıyla bitti. Tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir Yüksek Mahkeme'nin" cevabını verdi.

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Evet, ufukta bir kapatma kararının ciddi şekilde belirdiğini fark eden HDP direniş pozisyonu alırken, şimdi herkesin kafasında aynı soru var...

HDP'nin kapatılması kararı seçimleri nasıl etkiler?

Muhtemelen HDP oyları CHP'ye, DEVA Partisi'ne akar...

Ama zaten aday göstermemeleri halinde olacak olan da bu değil mi?

HDP yönetimi de hiç olmazsa kendi adaylarını gösterip kuyruğu dik tutarak tabanı biraz olsun kenetleyebileceğini hesap ediyor, o kadar.

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Kapatma kararı mı çıkar yoksa süreç yine uzar mı bilmiyoruz ama tartışmanın şimdiden HDP'ye yıllardır içinde debelendiği düzlemden çıkma şansı tanıdığı da ortada.

Baksanıza Kandil'den AK Parti-MHP'ye karşı Millet İttifakı'nın terliğini destekleyin açıklaması gelirken Genel Merkez "Kendi adayımızla yarışa gireceğiz" diyor. Kandil'in umut bağladığı 6'lı masanın matematiksel umudunu sıfırlayıveriyor. İlk kez siyasi strateji belirlerken bu kadar cesurlar. Demirtaş da yanlarında.

Anlaşılan eski Türkiye'nin bir şekilde tolere ettiği PKKHDP ilişkisinin meşruiyetinin artık herkesin gözüne battığının, bu çarpık işin yeni siyaset döneminde sürdürülemeyeceğinin onlar da farkında. Daha dengeli bir pozisyon arayışındalar.

Bakalım soğukkanlılıklarını ne zamana kadar muhafaza edebilecekler?