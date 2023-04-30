Yazık... İktidarı "bu sefer kesin" aldıklarına inandırdıkları kimi muhalif seçmeni öyle bir havaya soktular ki, Twitter yandaşları asmak için kurulan darağaçlarından geçilmiyor.

İstiklal Mahkemeleri'nin yeniden kurulmasını teklif eden de var, FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı gibi, stadyumların bu iş için tahsis edilmesi gerektiğini savunan da.

Ne var ki gözü dönmüşlerin hayallerini süsleyen bu "devrim", daha gerçekleşmeden "kendi evlatlarını yemeye" başladı.

Siz söyleyin, birbirini yemeyen var mı?







Masada kendisine "pusu" kurulduğunu söyleyen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'yla hesabını seçim sonrası görmek üzere buzdolabına kaldırıyor...

Düne kadar İyi Parti'ye laf söyleyeni paralayan Aytun Çıray, Akşener'i doğruyor. Pensilvanya imaları yapıyor. Cevap Müsavat Dervişoğlu'ndan geliyor. Kim derdi... Gemiyi terk eden isimlerden Yavuz Ağıralioğlu, Bayraktar SİHA'yla fotoğraf çektirme kuyruğuna çoktan girdi.

Temel Bey ise, kısmetse ülkeyi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beraberce yöneteceği Babacan'a ve Davutoğlu'na medya üzerinden, "AK Parti'den oy tırtıklamayı beceremediniz ama maşallah havanızdan yanınıza yanaşılmıyor" diyor.

Ali Babacan yine içine atıyor ama "Seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğim" türünden açıklamalarıyla birinci tur için hâlâ pazarlığa açık olduğu tehdidini ortaya bırakıveriyor.

İyi Partili Turhan Çömez'in, CHP listelerinden seçime giren DEVA Partili Sadullah Ergin'den iktidara gelince hesap sorma vaadi boşuna değil yani.

Yalnızca Millet İttifakı değil, onun ürkek payandası HDP cephesinde de ortalık karışık.

"Selahattin canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistleriyle uğraşamam. Selahattin'i çıkar HDP'den, HDP kalmıyor" diyen TİP'li Ahmet Şık'a Demirtaş'ın cevabı yine arabesk:

"Selahattin'den HDP'yi çıkartsan pek bir şey kalmaz."

Ama yine de yerine ulaşmış olmalı. İmralı, Kandil ne dedi bilmiyoruz ama şimdiden istifalar geliyor.

Evet, yan yana gelip Erdoğan'ı yenmeyi ve bizleri yönetmeyi planlayan 32 kısım tekmili birden muhalif siyasinin durumu şimdilik budur.

Rakipleri Erdoğan'ın nelerle meşgul olduğunuysa görüyorsunuz, anlatmaya lüzum yok. Doktorların istirahat tavsiyesine kulak asmadan, İttifak'taki ortaklarıyla açılıştan açılışa koşuyor.

15 Mayıs sabahı eşekten düşmüşe dönmemek için bu tabloyu görmezden gelmemek lazım.

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BU UMUT'A OY VERİLMEZ Mİ?



19 yaşındaki Umut Arman Sonay, en genç milletvekili adaylarımızdan. Geçen gün A Haber'de Sebep Sonuç'ta konuğumdu.

Gözlerinin içi parıldayan, coşkulu, akıllı pırıl pırıl genç bir adamla tanıştım. Alışık olduğumuz kasıntı, hırslı, bal dudak aday adayı profiliyle uzaktan yakından alakası yok. Güler yüzlü, esprili, rahat, aykırı da olsa fikrini söylemekten, soru sormaktan çekinmiyor, kendisi gibi.







Programa gündelik kıyafetiyle geldiği için de ayrıca tebrik ettim kendisini.

Evet, açık açık Umut'un reklamını yapıyorum.

Zira bu yaşta tek başına karar verip yola çıkan, "iyi ilişkileri" olan koca koca adamların, kadınların hırsları arasından sadece ışığıyla sıyrılıp milletvekili adayı olmayı başaran Umut adıyla müsemma.

Birbirinin kopyası tipler arasında siyasete dair umudumuzu artırıyor.

Bir yere not edin derim: AK Parti birinci bölge 18. sıra.