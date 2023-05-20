Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlam durmazsak sandığa çökerler" uyarısı ne anlama geliyormuş.

Ne anlama gelecek?

Seçimden iki gün önce Kılıçdaroğlu'nun miting alanlarında reklamını yaptığı FETÖ'cü hesaplar tarafından yayınlanan şantaj videolarıyla Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini sağlayan karanlıktan bahsediyor...

Seçim gecesi AA'nın da Anka'nın da verileri Erdoğan'ın kazandığını gösterdiği halde Hacivat-Karagöz gibi şekilden şekile girerek "Kazandık" diye videolar çeken belediye başkanlarının provokasyonunu, sorumsuzluğunu hatırlatıyor...







Seçimden iki gün sonra Twitter'daki firari FETÖ'cülerin aklına uyup "oylarımız çalındı" kampanyası başlatan ancak itiraz edilen sandıklarda Cumhur İttifakı'nın lehine düzeltmeler yapılmasına neden olan kurumsal sefalete işaret ediyor.

Deprem bölgesinde Erdoğan'ın oyu yüksek çıktı diye misafir ettikleri depremzedeleri kapı önüne koyan CHP'li belediyelerin, sokakta tercihi yüzünden seçmene salça olanların arsızlığının sınırlarını tarif ediyor.

Düne kadar çocuk gibi iktidarın çalınan oylarla kurulduğu masalına sarılan, bu seçimde ise Erdoğan'ın ilk turda seçilememek için kendine gelen oyları saydırmadı diye saçmalayacak seviyeye gelen kolektif deliliğin, 28 Mayıs'ta sandıkta da her şeyi deneyebileceğini söylüyor.

Az bile söylemiş.

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NE ŞAŞIRDIK, NE ŞAŞIRDIK BİR BİLSEN AHMET!

Ahmet Hakan, "Sandığımız gibi değilmiş. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok az bir farkla birinci turu kazanmayı tercih etmeyebileceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Edindiğim izlenim şu: Erdoğan, ilk turda kazanmak istemiş" diyor.

Pardon ama aramızda Ahmet gibi, Erdoğan'ın ilk turda kazanmak istemeyeceğini düşünen var mı?

Kimmiş bu, Erdoğan'ın güzergâhını kendileri gibi "ne derler" diye belirlediğini sananlar acaba?

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DEVEYE SORMUŞLAR BEKİR ABİ...

14 Mayıs öncesi yayınladığı son ankette Kılıçdaroğlu'nu 49.3'le galip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da 43.7 mağlup ilan eden KONDA'nın bir numarası Bekir Ağırdır, Oksijen gazetesine konuşmuş.

"Kendimiz söylemiyoruz herhalde, örneklem dediğimiz bir şey var onlara soruyoruz" diyor. Elbette öyle olacak. Anketin temeli, zaten bu örneklem belirleme meselesi değil mi?







Ulaştığın sonucun taban tabana zıt çıkmasının sorumlusu seçmen mi demek istiyorsun? Sen ve ekibin değil yani...

Anketlerinizi Twitter'da mı yapıyorsunuz da oyunu yüzde 45'lerde gösterdiğiniz Kılıçdaroğlu'nun son iki haftada oyunu 4 puan artırdığını ölçebiliyorsunuz?

Neyse çok da canını sıkma... Oksijen okurları kendilerine doğruyu söylemediğin için sana kızmazlar. Çünkü doğruyu değil istediklerini duymak istiyorlar.

Hatta sanki tahmin fiyaskosu hiç olmamış gibi "25'inde yayınlayacağız" dediğin "geleneksel" anketinizde Kemal Bey'i şöyle daha sağlam bir standart dışı sapma rekoruyla galip ilan edin. Gör bak cinnet mahallesinde alkışın nasıl artıyor.

Bu arada amacın kamuoyu algısı yönetmek değil de kamuoyunun eğilimini ölçmekse okuduğunu verir geçersin.

Yüksek gösterirsin kızarlar, düşük gösterirsin kızarlar diye yakınmak falan neyin nesidir Allah aşkına? Adama "Çıkışı mı seversin inişi mi" diye sorulan devenin cevabını hatırlatmazlar mı?

Düze kıran mı girdi?