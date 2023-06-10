Seçim öncesi yazarlarının, programcılarının "Muhalefeti dizayn ediyoruz" diyecek kadar şımardığı günlerde Habertürk'le ilgili eleştirel iki yazı yazdım.

Bu yazılar sonrası Ciner Grubu'nda bizzat yöneticiler tarafından dillendirilen dedikodular da elbette kulağıma geldi. Hâlâ da geliyor.

Habertürk'e operasyon çekiyormuşum da, seçim sonrası gruba el konulacakmış da.

Tetikçi kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin paranoyalarına cevap verecek değilim.







Medya yöneticilerinin koltuk kavgalarını ilginç bile bulmuyorum. Kimseye, hele hele koskoca bir medya grubuna operasyon çekecek gücüm yok, böyle saçma sapan heveslerim de. Medya yöneticilerinin koltuk kavgalarını ilginç bile bulmuyorum. Kimseye, hele hele koskoca bir medya grubuna operasyon çekecek gücüm yok, böyle saçma sapan heveslerim de.

Ancak seçim sonrası siyaset yazarlarını magazine sürgüne göndererek yazdıklarımı harfi harfine doğrulayan Turgay Ciner'e buradan sesleniyorum.

Başındaki derdi arıyorsa, bir süredir "Düğmeye basıldı, Melih'inki öylesine bir yazı değil" diyerek yalanlarla ortalığı velveleye veren, grubu uzlaşı için AK Partili arayışına sürükleyenlere baksın.

Lütfen beni aranızdaki bu tartışmadan çıkartın.

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BİZ ERDOĞAN'I BİLİRİZ

Medyada Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesini şüpheyle karşılayanlar var.

Evet Şimşek'in yaklaşımının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz-enflasyon denklemiyle uyuşmadığı sır değil.

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan da AK Parti çevrelerinden bir profile benzemiyor.







Muhalif medyadan yükselen şaşırtıcı, "Ekonomiye destek olmalıyız" çıkışlarının sebebi de zaten bu herkesin bildiği sır.

Benim bu tartışmada da pozisyonum net.

Ekonomi ekibini, daha yeni halktan beş yıllık kredi ve yetki alan Cumhurbaşkanı kurduğu için bir plan olduğunu biliyorum.

Ve önerebilecek ya da ısrar edilmesini talep edecek başka bir alternatifim yok.

Şu ana kadar da ne yapılmaması gerektiğini söyleyenlerden, ne yapılması gerektiğine dair de somut, elle tutulur bir öneri duymadım. Medyadain ekonominin başına getirilmesini şüpheyle karşılayanlar var.Evet Şimşek'in yaklaşımının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz-enflasyon denklemiyle uyuşmadığı sır değil.Merkez Bankası Başkanlığı'na atananda AK Parti çevrelerinden bir profilebenzemiyor.Muhalif medyadan yükselen şaşırtıcı,çıkışlarının sebebi de zaten buBenim bu tartışmada da pozisyonum net.Ekonomi ekibini, daha yeni halktan beş yıllık kredi ve yetki alan Cumhurbaşkanı kurduğu için bir plan olduğunu biliyorum.Ve önerebilecek ya da ısrar edilmesini talep edecek başka bir alternatifim yok.Şu ana kadar dagerektiğini söyleyenlerden,gerektiğine dair de somut, elle tutulur bir öneri duymadım.

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YENİ 6'LI MASA YOLDA

Bir araştırma şirketi, "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" diye sormuş. Seçim sonrası ne kadar güvenirsiniz artık size kalmış, sonuçlar şöyleymiş:

% 47.6 Ekrem İmamoğlu.

% 17.6 Mansur Yavaş.

% 6.5 Özgür Özel.

% 1.2 Muharrem İnce.

% 0.9 Mustafa Sarıgül.

Yanlarına CHP'deki HDP temsilcisi Sezgin Tanrıkulu'nu da alsınlar... Kursunlar bir 6'lı masa daha. Tek adam Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'nin iktidarına gelsinler.

Aman geçen sefere benzemesin de.

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SU UYUR FETÖ UYUMAZ

Kırgızistan'daki askeri darbe girişimini duyar duymaz ben de pek çoklarınız gibi, "Bu işin arkasından kesin FETÖ çıkar" dedim. Nitekim dünkü gazete ve haber sitelerinde bu yönde haberler okumaya başladık.







Orta Asya'da FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerin başında Kırgızistan geliyor. 15 Temmuz ihanetinden sonra Kırgızistan yönetimi, FETÖ darbesi tehlikesi konusunda uyarılmıştı. Hatta Türkiye, Kırgızistan devletine FETÖ tehlikesinin boyutlarını anlatmak için yaklaşık bir yıl önce Bişkek'te seminer bile düzenledi. Bu süreçte FETÖ'nün Kırgızistan imamı paketlenerek Türkiye'ye getirilmişti.

Belki Türkiye'nin bu hamleleri olmasaydı Kırgızistan'daki darbe girişimi başarılı olacaktı. Rahmetli Mehmet Barlas, son yazılarından birinde "Unutulan ihanet tekrarlanır" demişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü yaklaşırken hatırlatmanın tam zamanı.

Su uyur, FETÖ uyumaz. Asla rehavete kapılmaya gelmez.

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FENER-PENDİK MAÇINI MERAKLA BEKLİYORUZ

Perşembe günü Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu. Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor bir üst lige çıkma başarısı gösterdi. Hem de üst üste iki sezon.







Fanatik olmamakla birlikte Fenerbahçeliyim. Birçok futbol izleyicisi gibi ben de Süper Lig'de bu kadar İstanbul takımının fazla olduğunu düşünüyorum.

Bileklerinin hakkıyla kazanan Pendikspor'u tebrik ederim.

Bu arada Fenerbahçe tarihinde 6-0'lık ve 2-1'lik Pendikspor travması var. Bu şampiyonlukla birlikte o travma yeniden gün yüzüne çıktı. Hâliyle Fenerbahçe-Pendikspor maçını merakla bekliyoruz.