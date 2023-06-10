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YENİ 6'LI MASA YOLDA
Bir araştırma şirketi, "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" diye sormuş. Seçim sonrası ne kadar güvenirsiniz artık size kalmış, sonuçlar şöyleymiş:
% 47.6 Ekrem İmamoğlu.
% 17.6 Mansur Yavaş.
% 6.5 Özgür Özel.
% 1.2 Muharrem İnce.
% 0.9 Mustafa Sarıgül.
Yanlarına CHP'deki HDP temsilcisi Sezgin Tanrıkulu'nu da alsınlar... Kursunlar bir 6'lı masa daha. Tek adam Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'nin iktidarına gelsinler.
Aman geçen sefere benzemesin de.
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SU UYUR FETÖ UYUMAZ
Kırgızistan'daki askeri darbe girişimini duyar duymaz ben de pek çoklarınız gibi, "Bu işin arkasından kesin FETÖ çıkar" dedim. Nitekim dünkü gazete ve haber sitelerinde bu yönde haberler okumaya başladık.
Orta Asya'da FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerin başında Kırgızistan geliyor. 15 Temmuz ihanetinden sonra Kırgızistan yönetimi, FETÖ darbesi tehlikesi konusunda uyarılmıştı. Hatta Türkiye, Kırgızistan devletine FETÖ tehlikesinin boyutlarını anlatmak için yaklaşık bir yıl önce Bişkek'te seminer bile düzenledi. Bu süreçte FETÖ'nün Kırgızistan imamı paketlenerek Türkiye'ye getirilmişti.
Belki Türkiye'nin bu hamleleri olmasaydı Kırgızistan'daki darbe girişimi başarılı olacaktı. Rahmetli Mehmet Barlas, son yazılarından birinde "Unutulan ihanet tekrarlanır" demişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü yaklaşırken hatırlatmanın tam zamanı.
Su uyur, FETÖ uyumaz. Asla rehavete kapılmaya gelmez.
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FENER-PENDİK MAÇINI MERAKLA BEKLİYORUZ
Perşembe günü Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu. Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor bir üst lige çıkma başarısı gösterdi. Hem de üst üste iki sezon.
Fanatik olmamakla birlikte Fenerbahçeliyim. Birçok futbol izleyicisi gibi ben de Süper Lig'de bu kadar İstanbul takımının fazla olduğunu düşünüyorum.
Bileklerinin hakkıyla kazanan Pendikspor'u tebrik ederim.
Bu arada Fenerbahçe tarihinde 6-0'lık ve 2-1'lik Pendikspor travması var. Bu şampiyonlukla birlikte o travma yeniden gün yüzüne çıktı. Hâliyle Fenerbahçe-Pendikspor maçını merakla bekliyoruz.