Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını söylüyor.

Oylar e-devlet üzerinden kullanılabilirmiş. Yasal düzenleme çıkarsa elektronik seçimi 2028'e yetiştirebilirlermiş.

Bir dakika...







Elektronik oylama yapan ülkelerdeki güvenlik tartışmalarını, eski sisteme dönmek için düzenlenen kampanyaları, Black Rock gibi küresel varlık şirketlerinin bu alana ilgisini de takip ediyor olmalısınız.

Pandemi bahanesiyle son ABD seçimlerinde neyidüğü belirsiz oyları sisteme sokmayı başardılar.

Ayrıca belirli bir yaş üstü seçmenin elektronik ortamla ilişkisi malum. Onlara kim "yardımcı olacak" oylarını kullanırken?

Sonuçların geriye dönük pek çok kayıttan defalarca teyit edilebildiği dünyanın en güvenli seçim sistemlerinden birini uyguluyoruz.

Dolayısıyla değiştirmek için YSK'nın kamuoyunu tatmin edici şekilde ikna etmesi şart.

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BİZ SÖYLEYİNCE ANLAMIYORLAR

Bir de kimsenin CHP'liliğini tartışamayacağı Mehmet Sevigen'e kulak versinler:

"Bizim içimizde bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş."

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BU BİLİNÇLİ VATANDAŞ İYİ BİR İKNA EDİLMELİ

Haberlerde görmüşsünüzdür.

İstanbul'da bir sürücü trafikte yol isteyen bir ambulansın önünü kesip içinde gerçekten hasta olup olmadığını kontrol ediyor.

Merak ediyorum, bu bilinçli vatandaş, yetkililer tarafından böyle bir hakkı olmadığına, ambulansa yol vermek zorunda olduğuna ikna edildi mi?

Yoksa, ben neden mi bahsediyorum?

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FENER ATATÜRK YÜZÜNDEN Mİ SÜRÜNÜYOR?

Ali Koç'un Fenerbahçe'yi CHP'ye eşitleme gayreti hüsranla sonuçlandı.

"Ben sanki halimizden çok mu memnunum" diyen Koç başta olmak üzere, kısmen de olsa herkes sorumluluğunu üstleniyor.

Fener yönetimine sokulan CHP'li gazeteci Uğur Dündar hariç...







Dün yine kürsüden başarısızlıklarını Atatürk'le izah etmeye çalışıyordu. Kendisini eleştirenleri de Atatürk düşmanı yalakalar olarak yaftalamayı ihmal etmiyordu tabii.

Kürsüye çıkan Kongre üyelerinde gereken cevapları aldı ama Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır.

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ÇİPRAS TÜRKİYE'YE GELSİN BİZİM "SOLCULARA" DERS VERSİN

Batı Trakya'daki Türke Türk diyen eski Yunanistan Başbakanı Çipras ülkede faşistlerin ve medyanın hedef tahtasında. Müslüman demesi lazımmış!

Yunanistan AB üyesi laik bir devlet değil Hristiyan Krallığı ya!

Ayrıca yanlış anlaşılmasın, ısrarları, Müslümanları sevip Türkleri vatandaş yerine koymadıklarından değil...

Öyle olsa daha geçen gün içinde çocukların ve yaşlıların da olduğu bir botu batırıp yüzlerce kişiyi öldürürler miydi?







Dile kolay 600 kayıp, 80 de ölü!

O botta Müslümanlar, doğulular, "esmerler" değil de Ukraynalı mülteciler olsaydı mesela bu katliamı göze alabilirler miydi? Çağdaş dünya ortalığı yıkmaz mıydı?

Çipras bu işin de peşini bırakmıyor. Yunanistan'ın solcuları da sokaklar hükümetin mülteci karşıtı faşist politikalarını yerden yere vuruyor.

Biliyorum sol, muhalefet falan deyince aklınıza "bizimkiler" geliyor...

Solcu Çipras'la enternasyonalist selfieler çeken, memlekete dönünceyse nasyonalist olup seçimde bilboardları "Suriyeliler Gi-de-cek" afişleriyle donatan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na çalışan "bizim solcularımız."

Yıllardır faşist bunlar diyorum anlatamıyorum... Bir de siz söylesiniz Sayın Çipras, düzelmezler ama belki azıcık utanırlar.