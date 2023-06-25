Cuma gecesi Ukrayna Savaşı'nda aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner, Putin'e karşı bir isyan girişiminde bulundu.

Rostov kentini ele geçirip dün gün içinde Moskova'ya doğru harekete geçen Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin, Kremlin'in askerlerini ortadan kaldırmaya çalıştığını söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın, kamplarına düzenlediği saldırıda yüzlerce Wagner milisini öldürdüğünü iddia ediyor.

Halkına ve dünyaya seslenen Putin ise kalkışmayı anavatana karşı açıkça ihanet olarak gördüğünü açıkladı.

Küreselcilerin güdümündeki Batı medyası ve Türkiye'deki farklı kesimlerden aparatları, ilk andan itibaren kendilerinden beklendiği şekilde devreye girdiler.







Halen de isyanı, Rusya'nın iç sorunlarından kaynaklanan bir başkaldırı, sıradan bir darbe girişimi gibi göstermek için çırpınıyorlar.

Bence olup biteni anlamak için, Putin'in yaşananları büyük resimde nereye oturttuğunu gösteren şu sözleri üzerinde dikkatle durulmalı:

"Ülkemiz Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917'de benzer şekilde darp edildi. Bu savaşta Rusya'dan zafer çalındı... Entrikalar, ordunun ve halkın arkasındaki siyasi hırslar, en büyük sarsıntıya, ordunun ve devletin yıkılmasına, geniş toprakların kaybına ve iç savaş trajedisine yol açtı. Rus Rus'u, kardeş kardeşini öldürdü. Ülkeyi parçalayan ve paylaşan çeşitli siyasi maceracılar ve dış güçler ise bencil çıkarlar elde etti. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı iç ihanetten koruyacağız."

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BESLE KARGAYI...



Sokakta tam teşekküllü kameraman Cevat Kelle gibi gezen Wagner'in lideri Prigojin esip gürlüyor, Putin'e parmak sallıyor.

Sorarsanız Rusya'daki hukuksuzluklara, haksızlıklara bir son vermek için Moskova'ya yürüyor.

Gelin görün ki kariyeri de siması gibi hiç güven vermiyor.







Hırsızlık, soygun, gasp gibi suçlardan 10 yıla yakın cezaevinde kalmış. Çıkınca da sokakta sosisli sandviç satmaya başlamış. İşleri büyütüp tanıştığı nüfuzlu kişiler aracılığıyla Putin'i bile restoranında ağırlamış. Orduya yemek verme işi falan derken...

"Bugün karşılaştığımız durum ihanettir. Kişisel hırslar ve çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı" diyen Putin, muhtemelen dizini dövüyordur...

"Aşçı" kılığında yanına sokulan Prigojin'in gözlerinde ihaneti nasıl olup da okuyamadığına hayıflanıyordur.

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İRAN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ



İran, Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediklerini söyleyerek "Son gelişmeler Rusya'nın iç meselesidir" demiş.

İyi ki "Devam eden darbe girişimleri hakkında yorum yapmıyoruz" falan dememişler...

Öyle ya, ülkedeki elektrik kesintisi protestolarını bile ABD'ye bağlayan Tahran için çok itidalli bir açıklama değil mi?

Acaba olayların arkasında "ezeli düşmanımız" dediği ABD'nin mi yoksa Suudilerle aralarını bulan Çin'in mi olduğunu düşünüyorlar dersiniz?

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BURADA OLSA O SOPAYI KAFALARINA YEMİŞLERDİ



Wagner'in silahlı isyan girişimine sahne olan kentlerde halk son derece sakin.

Hatta dün bu hengâmenin içinde, silahlı adamların arasında caddeyi süpüren bir temizlik görevlisi viral oldu.







Wagner askerleri de belli ki sıkı tembihlenmişler. Yolda "Siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Burada ne işiniz var" diyen Ruslara ağızlarını açıp cevap bile vermiyorlar.

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ERDOĞAN, PUTİN'İ YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, "Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu" söyledi.







Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada da Erdoğan'ın Putin'i aradığı ve Rusya Devlet Başkanı'nın silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı'na bilgi verdiği duyuruldu.

Putin'in, kendisini arayan liderler içinde en çok, aralarında zor zamanlara dayanan sıkı bir güven ilişkisinin olduğu Erdoğan'dan gelen telefonu önemsediğine eminim.