Bu köşede adlarını defalarca okuduğunuz hekim kılıklı şarlatanlar, çocuklarımıza ne idiği belirsiz korona iğnelerinin vurulması için ısrarlı kampanyalar düzenlediler. Aşısız çocukları, hatta velilerini okula sokmadılar.

Peki sonuç? Türkiye'de Kovid'e yakalanıp ağır bir şekilde hasta olan ve ölen bir tek çocuk bile duymadık.

Ve o korona sıvılarının üreticileri şu an Avrupa'da yargılanıyorlar. ABD'de de para karşılığında aşı reklamı yapan gazetecilerin hesapları deşifre ediliyor.







Biliyorum unutmak istiyorsunuz..

Ne var ki unutturmayan, aynı delikten ısırmaya çalışan "onlar".

"Korona sıvılarını olmayın, çocuklarınıza da yaptırmayın" dediğim için "Sen doktor musun, bizden daha iyi mi bileceksin" diyerek üstüme yüklenen, sağa sola şikâyet eden hekim müsveddeleri ise utanmadan yine sahnedeler.

Geçen de solcu geçinen ancak küreselcilerce beslendiği ortaya çıkan TTB'de toplanmışlardı.

Kılıçdaroğlu seçimleri kaybedince "bu cahil halka laf anlatılamayacağını" fark edip Twitter'da siyaseti bıraktığını ilan eden Dr. Bayan Frankeştayn haykırıyordu:

"Kızamık salgını varmış! Mobil istasyonlar kurup bir an önce çocukları aşılamalıyız. İşe de Suriyeli çocuklardan başlamalıyız!"

Yine yalan söylüyorlar. Medya da yine oyunlarına ortak oluyor.

Sağlık Bakanı bu kez elini çabuk tutarak iddiaları yalanladı.

Zaten çocuklarımızın çoğu da kızamık aşılı. İkinci aşıya ne gerek var? İlki korumuyorsa ikincisi nasıl koruyacak?

Bizim yerli malı iğnecilerin motivasyonu da, heyecanı da dünyadaki muadilleri gibi tıp, bilim, insanlık olmadığına göre başka bir şey olmalı değil mi?

Araştırılmayacak mı?

Aklınıza, çocuklarınıza sahip çıkın!

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KOÇUM BENİM BE NE 'TAHSİLLİ' MİLLETİZ!

Geçen akşam Sebep Sonuç'ta yeni asgari ücreti konuşurken bir üniversite öğrencisinden, "Onca yıl oku, 500 dolar maaş al, bu ülkede yaşanmaz, gideceğim buralardan" yorumu geldi.







Eğer bu kardeşimiz önüne asgari ücret alacağı bir iş hedefi koyduysa neden üniversiteye masraf ediyor, kendini üzüyor anlayamıyorum.

Hatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var" deyince ağzımı kapatıp "Üf be" diye eski Almanya Başbakanı Merkel gibi şaşırıyorum.

Zira 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de bin kişiden 95'i üniversite öğrencisi. Almanya ve Fransa'da bin kişiden 40'ı. İngiltere'de 39'u.

AB ortalaması ise binde 38.

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GEÇMİŞ OLSUN UKRAYNALI KARDEŞİM

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın, NATO'ya üyeliği konusunda diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğini, kendilerine özel bir kolaylık sağlamayacaklarını açıkladı!







Biden'ın gözüne girmek için komşusu Rusya'yla gerginliği tırmandıran Batı kuklası bir adamı iktidara getiren Ukrayna halkına geçmiş olsun.

Kaybettikleri huzurlarını, yaşamlarını geri getirmez ama bari çektikleri onca acının Batı için hiçbir şey ifade etmediğini anlasalar.

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ÇOK SERT, ÇOK NET

AYM'nin HDP kararını değerlendiren Devlet Bahçeli:

"Şu Kandil'in kuyruğundan ayrılmaları lazım."

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ÖLMÜŞ CHP'Yİ DİRİLTMEK

Evet, beşinci yazıya geldik hâlâ CHP'den bahsetmedik.

Seçimin ardından aylar önce söylediğimiz gibi birbirini yemeye başlayan baba-oğul ve medyaları kusura bakmasın.

Ölmüşsünüz ağlayanınız yok.

Adam hepinizi üst üste koyup sandığa gömmüş.







Bu saatten sonra ne yapacağınız, ne edeceğiniz, hangi koltuğu kapacağınız, rantını kime dağıtacağınız bir avuç CHP eliti dışında kimsenin sorunu değil.

Eskiden sorarlardı, tek bir CHP'li seçmenin de "Ne olacak bu CHP hâli?" diye dertlendiğine şahit olmuyorum. Koro hâlinde "Ne hâliniz varsa görün" diyorlar.

Katılıyorum... Bir siyaset yazarı olarak onca hayati mesele içinde artık zerre kadar ilgimi çekmiyorsunuz.

Arada gülmek için açıp videolarınızı izlerim, o kadar.

İşiniz, incir çekirdeğini doldurmayan CHP kulislerini çevir Allah çevir ciddi ciddi okura sunan, ekranlarda toto oynayan, reklamınızı yapan gazetecilere, yorumculara kalmış.