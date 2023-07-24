Seçimlerin ardından Millet İttifakı seçmeninden sık sık "Muhalefet iktidara mı çalışıyor" sorusunu işitiyorum.

Siz de duyuyorsunuzdur.

Normaldir, zira bu kadar beceriksizliğin mantıki bir izahı yok.

Ancak bu yarı şaka yarı ciddi iddia ne yazık ki muhalif seçmenin pozisyonunu temize çıkartmaya yetmiyor.







Çünkü pek çoğu hala zamları "Hak ettiniz, size müstehak" diyerek AK Parti seçmeni üzerinden eleştiriyor.

Yani beceriksizliğinden ötürü iktidara çalıştığını düşündükleri Kılıçdaroğlu kazanmış olsa ekonomi daha iyi olurdu diyorlar.

Tamam belki çaresizlikten, sinirle bu söylemin üzerine atlıyorlar... "Acımadı ki" diyorlar.

Ne var ki bu halleriyle de bizzat kendileri tartışmasız şekilde iktidara çalışmış olmuyorlar mı?

Başlıktaki komplo teorisiyle ilgili yorumu sorarsanız da tek cümleyle şöyle özetleyebilirim:

Eğer muhalefeti iktidar yönetiyor olsaydı, Eren Erdem seviyesinde birini Genel Başkan Yardımcısı atarsak CHP seçmeni şüphelenir diye düşünürdü..

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YANDAŞ DEĞİL KİRALIK MEDYA

Erdoğan'ın siyasi programını desteklemenin "yandaş" ilan edilmeye yettiği bir ortamda, direkt siyasi partilerden para alan gazetecilere, kanallara ne methiyeler düzdüler...

Bir iddiadan bahsetmiyorum. Bizzat konunun muhatapları tarafından yapılan itirafları duymuyor musunuz?

Seçim sonrası herkesi partiden kovan Kılıçdaroğlu'nun apar topar parti sözcülüğüne atadığı Eren Erdem'in ilk ses getiren icraatı Halk TV'ye artık para vermeyeceklerini ilan etmek oldu işte







Yılmaz Özdil'in dediği gibi bu dünya basın tarihinde bir ilk. Bir medya kuruluşu siyasi parti tarafından noter ihtarnamesiyle işten çıkartılıyor.

Ardından da Kemal Bey çıkıp muhalif, CHP'li bilinen gazeteciler, köşe yazarları için "Kimden ne kadar para aldıklarını iyi biliyorum" dedi.

Rezalet zincirine bakar mısınız?

Süleyman Soylu Sebep Sonuç'ta "CHP'den maaş alan gazeteciler" var dediğinde kafanızı kuma gömdünüz... Yine programımızda CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek "Partinin kasasından 650 milyonu hangi TV kanallarına dağıttınız" diye sorduğunda hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştunuz...

Çıkıp özür dilemenizi falan beklemiyorum da... Adı geçen güruh içinde Özdil'den başka delikanlı yok mu?

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HİÇ Mİ YOK?

Kemal Kılıçdaroğlu: "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım."

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CHP'YE EYT MODELİ

CHP PM üyesi Nevaf Bilek: "Değişim lazımsa 65 yaş üstü herkes bıraksın, aday olmasın."

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ALİ NESİN HAKLI

"Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey saçmalık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanun yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar putlaştırılmış, bu kadar sevilen ve aynı zamanda da bu kadar nefret edilen bir şahsiyet yok" dediği için Ali Nesin'e edilmedik hakaret bırakmadılar.

Kendini kanıtlamış, dünyada da kabul gören bir matematik profesörüne babası Aziz Nesin'in meşhur sözlerine atfen "aptal" bile dediler.







Öncelikle popülizme kapılmayıp düşündüğünü söyleme cesareti gösteren Ali Beyi tebrik ediyorum.

Konuya gelince...

50'lerin geçiş sürecinde bir takım provokasyonları engellemek için faydalı olabilecek bu kanun günümüzde tam tersi bir işlev görüyor.

Baksanıza, ülkede iktidarından muhalefetine yükselen değerin "Atatürkçülük" olduğu bir hava hakim. Kanun, böyle bir ortamda tarihi tartışmaları, entelektüel hayatımızı sığlığa, toplumu da Atatürk heykellerinin bacağını kıran meczuplarla, Atatürk'ten geçinen yobazların kayıkçı kavgasına mahkum ediyor.