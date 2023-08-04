Yıllık yüzde 25 kira artış sınırlamasının bu enflasyonist ortamda dar gelirli kiracıya soluk aldırdığı kesin. Vatandaş artan diğer harcama kalemlerini düşük kira artışıyla sübvanse ediyor. Örneğin, uygulamanın başladığı Temmuz 2022'de asgari ücret 5 bin 500 TL'ydi, şimdi ise 11 bin 400 lira.

Ne var ki her alanda fiyatlar artarken yalnızca kira gelirlerinin sınırlandırılması, pandemide zaten oynaklaşmaya başlayan emlak piyasasının tüm dengesini altüst etti.







Geçen sene 5 bin TL'ye kiraya verilen evler şimdi 20 bine, 30 bine ilana koyuluyor.

Birinin 2022'de asgari ücretiyle oturabileceği bir evi, maaşına yüzde 110 zam yapılmasına rağmen bugün tutması imkânsız.

Daha da kötüsü, ev sahipleri uğraşmamak için evini kiraya vermek istemiyor. Resmi verilere göre İstanbul'da boş tutulan konut sayısı 700 bin.

Çıkan kavgaları, sosyal dokuya verdiği zararı saymıyorum.

Peki ne yapılmalı?

Uzun vadede pek çok kalem sayabiliriz. Ancak önce akut bir müdahale şart.

Eskiden olduğu gibi enflasyon oranında artışa geri dönülmesi, kârdan zarar etmenin telaşıyla yangından mal kaçırmaya çalışan ev sahiplerinin paniğini dindirebilir.

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İMAMOĞLU'NUN EN ÇOK ÇEKİNDİĞİ KILIÇDARCI

CHP'ye sert bir giriş yapan Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak gibi yapan İmamoğlu'na şu sözlerle hodri meydan dedi:

"Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler, siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkûm olmadınız.







Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz."

Tamam, İmamoğlu da dişli. Manevra kabiliyeti yüksek. Ele avuca sığmıyor; ama Sarıgül de öyle altta kalacak biri hiç değil.

Mustafa Bey'i bilen bilir... Tarzı klasik olabilir ama köhnemiş siyasilere benzemez. Zamanın ruhunu yakalar. Baksanıza gençler bile Tiktok'u onun gibi kullanmıyor

İmamoğlu'nun herkesten çok Sarıgül'den çekindiğini tahmin edebiliyorum.

Tercihleriyle yandaşlarına bile illallah dedirten Kemal Bey'in bence son dönemdeki en akıllıca hamlesi, Sarıgül'ü fedai gibi yanı başına alması oldu.



AYIPTIR





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YENİ GENELKURMAY BAŞKANI'NI TANIYOR MUSUNUZ?

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından derdest edilip Akıncı Üssü'ne götürülen ve ertesi gün yapılan operasyonla kurtarılan Orgeneral Metin Gürak, yeni Genelkurmay Başkanı oldu.







Evet, ismini pek çoğunuz yeni duyuyorsunuzdur.

Doğaldır. İnsan nasıl doğru düzgün çalışan organını hissetmiyorsa, bir demokraside de layıkıyla işini yapan "muhafızlar" işlerini yaparken popüler olmazlar.

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ZÜLFÜ USTA!

Disney Plus'ın Atatürk dizisini, Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformdan kaldırdığı söyleniyor.

Şirket yetkilileri, ilk bölümün 29 Ekim'de Fox TV'de yayınlanacağını, ikinci bölümünse sinemalarda gösterime gireceğini açıkladılar. Ama iddialarla ilgili net bir şey söylemediler.







Ermeni diasporası gerçekten bu kadar güçlü mü bilmiyorum. Ancak tartışmada asıl dikkat çekici olan, başta Ömer Çelik olmak üzere tüm AK Parti cenahı protestoların bayraktarlığını üstlenirken Atatürkçülerin ketum kalmasıydı.

Hükümete yakın yazarlar ve sosyal medya hesapları, Nutuk'tan pasajlar paylaşırken profesyonel olarak Atatürk'ten geçinen ünlülerin sessizliğini tamamen duygusal sebeplere bağlayanlar var.

Mantıklı. Zira pek çoğunun ya bu platformlarda işi var ya da iş alma umudu

Ne desin biçareler? Cüzdanları ile Atatürk arasında sıkıştılar...

Hepsi Zülfü Livaneli gibi, "Disney dese ki siz Atatürk'e kendiniz sahip çıkıyor musunuz ki bizden destek bekliyorsunuz?" şeklinde empatik tweet'ler patlatacak kadar usta mı?