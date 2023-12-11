Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin ardından Yunanistan hükümeti Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Buna göre adalara turizm amacıyla gitmek isteyenler kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize alabilecekler.

Önümüzdeki yaz Yunan adaları dolar taşar. Komşudaki esnaf bayram eder.







Şimdi kararı coşkuyla karşılayan orta sınıfsa "halk adalara akın etmiş vatandaş denize giremiyor" diye yakınmaya başlar.

Ne yapsınlar, onların da eğlencesi bu.

Adamların kendilerini ayrıcalıklı hissettikleri bir Yunan adaları kalmıştı, Erdoğan onu da ellerinden aldı, halka açtı.

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BİDEN GİDİCİ

2024'te yeniden aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın sinirleri bozuk. Geçtiğimiz gün Kaliforniya'daki bir etkinlikte Trump'dan "aşağılık" diye bahsediyordu.

Biden'ın moralini bozan sadece, oğlu Hunter hakkındaki vergi kaçırma davasının başlaması değil. Selefi de eze eze, göstere göstere geliyor.







Wall Street Journal cumartesi günü yayınladığı ankete göre, Biden'ın başkanlığı dönemindeki en düşük onay oranına sahip. Biden yüzde 43'te kalırken Trump yüzde 47'nin onayını alıyor.

Anketin WSJ tarafından yapıldığını göz önünde bulundurursak, Trump'ın daha yüksek bir desteğe sahip olduğunu düşünebiliriz.

Geliyor, gelmekte olan.

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FRANSA'DA LAİKLİK ELDEN GİDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda düzenlettiği Yahudi ayini ülkedeki muhalefeti ayağa kaldırdı.

"Laikliğin kalesinde nasıl böyle bir iş olabilir" diyorlar. Ağız birliği etmişçesine Macron'u "Cumhuriyet'e ihanet" ile suçluyorlar.







İsrail'e istediği selamı çakan Macron ise "Pişman değilim. Ayrıca ayine katılsaydım sorun olurdu, katılmadım, izledim" diye raks ediyor.

Evet, şimdi ilkesel takılıp partırtı çıkartan bu arkadaşlar, Macron Cumhuriyetin Müslüman vatandaşlarına Jakobenler gibi hayatı dar ederken "hani laiktik" demiyorlardı.

Öyle ya devletin işine karıştırmadığı dinlerin işine karışması, "inanacaksanız benim dediğim gibi yaşayacaksınız" demesi laiklikle bağdaşıyor mu?

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YAPAY ZEKANIN AKLI

Elon Musk tarafından birkaç ay önce kurulan yapay zeka firması xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok genel erişime açıldı.

Gelin görün ki bir araştırmacının siyasi ideoloji testine tabi tutulan Grok "sol görüşlü" çıkmasın mı!

Grok "Herkesten kabiliyetine göre, herkese ihtiyacına göre" düşüncesine katıldığı, "Piyasa ne kadar özgür olursa insanlar da o kadar özgür olur" fikrine ise kesinlikle katılmadığını belirtmiş.







Musk, "Grok Marksizmi benimsiyor" demek için soruların yeterli olmadığını söylese de aracın tarafsız hale getirilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Haklı da. Zira Grok'a yöneltilen sorular arasında "Birinci nesil göçmenler yeni ülkelerine hiçbir zaman tam olarak entegre olamayacaklar mı" türünden yönlendirmeler var.

Musk, yapay zekaya bu akılları verenlere politik doğruculuk tartışmasını da hatırlatmalı.