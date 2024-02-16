90'lardan beri CHP'de aktif siyaset yapan Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Peki mesele neymiş?

Kendinden 3. tekil şahıs olarak bahseden Tekin'den dinleyelim:

"Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş, 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel başkan yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?"

Evet, meseleyi tek cümleyle özetleyecek olursak, partinin yeni yönetimi, Esenyurt'tan aday gösterileceği iddia edilen Tekin'i silmiş.

Bu kadar.







Siyasi bir tartışma, fikir ayrılığı, ilkesel bir duruş falan söz konusu değil.

Zaten, "Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim..." diyerek CHP'de aktif siyaset yapmanın kendisi için anlamını da açık ediyor.

Neyse Tekin çok canını sıkmasın. 31 Mart'ta olası bir seçim hezimetinin ardından İmamoğlu'nun kuruluş çalışmalarına hız vereceği lego partisinde kendisine belki bir yer bulabilir.

Gürsel Bey, hazır sizi yakalamışken tekrar sorayım...

İstifa yazınızı, 9 yıl önce 7 Haziran seçimleri öncesi iktidara gelirseniz el koyacağınızı söylediğiniz gazetelerden birinde okumak nasıl bir his?

"Sosyal demokrat" bir siyasetçi olarak kariyerinizdeki bu kara leke için ne zaman özür dileyeceksiniz?

Hâlâ aynı görüşte misiniz?

Peki değer miydi?

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TRUMP KORKUSU BİZİM BURALARI DA SARDI

Trump, geçen cumartesi günü partisinin South Carolina'daki seçim toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'ya mali taahhütlerini yerine getiremeyen Avrupa ülkelerini yine uyardı. İktidara gelince Rusya'nın saldırısına uğramaları halinde "korumayacağını", dahası, Rusya'yı da "bu ülkelere ne istiyorsa yapmaya teşvik edeceğini" söyledi.

Telaşlandınız mı?







Bizim buralarda telaşlananlar var da...

Dün biri gazetesinde ABD'li seçmene, "Tehlikenin farkında mısınız?" diye sesleniyordu.

NATO'nun güçsüzleşmesi ihtimaline karşı Türkiye'yi uyarmayı da ihmal etmiyordu

"Muhtemel bir Trump başkanlığı döneminde ABD'nin NATO içindeki güvenlik garantilerinin zayıfladığı bir senaryo, bir müttefik olarak Türkiye bakımından da sonuçlar doğuracaktır."

Dört gözle bekliyoruz Sayın Trump!

İşbaşına gelin de yeryüzünde sürekli savaş hâlinin lokomotifi olan NATO biraz zayıflasın; zira güçlü olduğu dönemlerde yaşadığım coğrafyanın başına neler geldiğini biliyorum.

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HALK KAMPÜSE AKIN ETTİ ÖĞRENCİLER DERSLERE GİREMEDİ

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nü halka açması tartışılıyor. Öğrenciler amfilere girip fotoğraf çeken, sağda solda gezinenler yüzünden derslerine odaklanamıyorlarmış.







"Üniversiteyi halka açtık" diyen yönetim de gelen tepkiler üzerine ziyaret saatlerini kısıtlamış.

Çocuklar haklı, üniversite müze değil. Kampüsleri halka açmak istiyorsanız da yolu belli. İsteyenler hocalardan izin alıp dersleri izleyebilirler.

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İNTERNET SİTELERİNDE HABER OKUMAK

İnternet sitelerinde haber okumak tek kelimeyle eziyet. Sürekli ekranda beliren ve kapatmaya kalkınca onlarca sekmenin açıldığı reklamlardan bahsetmiyorum. O artık standart.

Şimdi moda, alttaki haberi okutmak için sayfanın aşağı doğru kaydırılması. Tam metne dalmışken bir anda kendinizi başka bir haberin ortasında buluyorsunuz.







İnternetçi arkadaşlar okuru ne hâllere soktuklarını bir görseler keşke.

Biliyorum tık aslanın ağzında. Nitelikli içeriğe odaklanmak artık "romantik" bir tavır. Kullanıcının algısını manipüle edip, bul karayı al parayı misali şaşırtarak ekranda tutmak çalışan bir yöntem.

Ama nereye kadar?

Trafik kasayım derken, sürekli okurlarınızı kaybediyorsunuz.