Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan geçtiğimiz gün, Rusya topraklarındaki Kırım (Kerç) Köprüsü'nü vurma planları yapan Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımladı.

Hatırlayacağınız üzere Kerç Köprüsü 8 Ekim 2022'de vurulmuş ve saldırıyı Ukrayna üstlenmişti.

Sızdırılan ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, füzelerin Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlar.







Skandal üzerine Almanya Başbakanı Olof Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi. Konuyu "çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde" araştırdıklarını söyledi.

Evet, Scholz kayıtların içeriğine değil sızdırılmasına takılsa da bu işin Almanya için ciddi sonuçları olacağı kesin.

Kuzey Akım'ı ABD'nin, Karadeniz'deki gemilerini İngilizlerin vurduğunu kanıtlayamayan Rusya bu kez çok başlı yılanı sağlam yerinden yakaladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un dediği gibi, kayıt kolektif Batı ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılımını açıkça kanıtlayan bir delil niteliğinde.

Putin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı ordu toplamaya çalışan Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a Napolyon'un akıbetini hatırlatmakla yetinmişti. Bu kez iş ciddi. Ortada tehdit değil işlenmiş suçun delili var.

Şimdi Şansölye Scholz çıkıp Alman ordusunun Berlin'den yönetilmediğini itiraf etse bir dert etmese ayrı dert.

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ABD'YE ÇIKARMA

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bir dizi temasta bulunmak için ABD'ye gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da stratejik mekanizma toplantıları için Washington'a gidecek. ABD'deki seçimler öncesi Washington ile Ankara arasında yeni bir dönem mi başlıyor?

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TÜSİAD DA OLMASA NE YAPARDINIZ DEVRİMCİLER?

28 Şubat ve 27 Nisan'da medyada darbeci generallerin ulaklığını yapan iliştirilmiş gazetecilerin demokrasi nutukları attığı "solcu" bir site, işkadını Ümit Boyner'le röportaj yapmış.

"Cumhuriyet burjuvazisi yapabileceklerinin çoğunu yaptı, duruşundan ödün vermedi" başlığı seçilen röportajın spotu da hallice:







"TÜSİAD memleket derdini kendine dert edinen, iş âlemi içindeki en önemli burjuvazi hareketi oldu. Parlamenter değil, militer demokrasi ortamındayken gündeme bomba gibi düşen ve çok ses getiren 'Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifi' raporunu hatırlayın. Ya da yine TÜSİAD'ın hazırladığı anayasa paketi ve yargı reformu raporu... Bunların hiçbirisi iş âleminin cebi ile ilgili meseleler değildi. Türkiye'nin bütün meselelerini iş âlemi mi çözecek? Hep TÜSİAD mı konuşacak?"

Hadi kendilerinden burjuvazi diye bahseden bu hanımlar ve beyler için Gezi'de bir drink almak "harika bir deneyim" de... Solcuların, patronların, reayanın cebiyle ilgili hiçbir meselesinin olmadığına canı gönülden inanmalarına ne yapacağız?

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KATİL ARABALAR!

Elon Musk iki gün önce, "Yapay zekâ ve elektrikli araçlar öylesine hızla büyüyor ki, önümüzdeki yıl dünya elektrik ve trafo arzı konusunda sıkıntı yaşayacak. Elektrik kıtlığı kapıda" demişti.

Dün Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında üretimin elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği duyuruldu.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden olmuş. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı anlaşılmış ve polis kundaklamayla ilgili soruşturma başlatmış.







İnternette paylaşılan bir açıklamada da aşırı solcu Volkan Grubu isimli örgüt saldırıyı üstlendiğini duyurdu. İnsanlığa 8 Mart Kadınlar Günü hediyesi vermişler.

"Tesla'ya sabotajda bulunduk" başlıklı bildirilerinde de şöyle diyorlar:

"Tesla her hafta katil arabalar üretmek için dünyayı, kaynakları, insanları ve işçileri tüketiyor."

Katil arabalar, 8 Mart falan çok Netflix işi olmamış mı?

Doğa dostu araba üreten hangi rakip firmanın senaryosu sizce?