CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı bir televizyon programında 5 yıl önceki seçim vaatleri soruldu.

Vaatler dediysem aklınıza İmamoğlu'nun, "Göreceksiniz korna çalınmayacak artık bu kentte. Yaya geçidinde yol verilecek. Lütuf da değil görevimiz. Yere çöp atmayacak, camdan sigara ya da şişe fırlatmayacak. Yapsa önce çocuğu elini tutacak 'Yapma' diye. 2-3 yıla bu İstanbul'u yaratacağız" (2019) şeklindeki açıklamalarından bahsetmiyorum.

Bunlara aklı başında kim inanır ki zaten?







Kendisine hatırlatılan, seçmene verdiği "konut, park, yüzme havuzu, kreş, huzurevi" gibi somut, yazıya dökülmüş sözleriydi.

İmamoğlu'nun "Hatırlamıyorum" diye başlayan cevapları olay oldu. Nasıl olmasın?

Bulunduğu makama tekrar aday olan bir siyasetçinin verdiği sözleri unutması mümkün mü?

Belediye başkanının başka işi, meselesi, gündemi mi var? Tek konusu bu.

Yirmi yıldan fazladır binlerce makale yazdım, unuttuğum ya da sorulduğunda "Acaba ben mi söyledim" diye düşündüğüm tek bir satır hatırlamıyorum.

Alzheimer mısınız Ekrem Bey?

İstanbul'a açmayı vaat ettiğiniz 5 Alzheimer gündüz bakımevini de unuttuğunuz için mi açmadınız?

Ayrıca seçime iki hafta kala röportaja çıkan bir belediye başkanısınız, vaatleriniz dışında size ne sorulacağını düşünüyorsunuz? Yayına taşıdığınız onca dosyanın yanına bir vaat kitapçığı ekleyemediniz mi? Unutursanız açar bakardınız.

Evet, ortada bir hafıza problemi olmadığını siz de ben de İmamoğlu da karşısındaki gazeteciler de biliyor. Yayında üsteleyememelerinin, "anlıyoruz" deyip hızla diğer soruya geçmelerinin sebebi karşılaşacakları aşağılayıcı muameleyi göze alamamaları.

Zira röportaj yaptıkları, dün ağzından çıkanlar sorulunca "Kesin bir şey söyleyemem yani sonuçta beni bağlar değil mi" diye azar çekebilen bir karakter.

Her çıktığı yayında yandaş gazetecileri bile haşlıyor, zavallıları paralize ediyor.

Uğraşılır mı?

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İBB AK PARTİ GRUBU'NUN HATIRLADIKLARI

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 vaatlerini tek tek sıralayıp yanına çentik attığı bir dosya hazırlamış.

Veriler İBB'nin resmi kayıtlarından.







Türkyılmaz'ın sosyal medyada yayınladığı dosyanın sonucundaki istatistik şu:

İmamoğlu 5 yılda vaatlerinin yüzde 9.73 ünü yapmış. Kısmen yaptıkları yüzde 17.76. İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerinin oranı ise yüzde 72.51.

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İLK YUMRUĞU KİM ATACAK?

Batı Bloku aylardır Putin'in Avrupa'ya saldıracağını söylüyor. Basın Gazze savaşının ardından oluşan atmosferin Putin'i cesaretlendirdiğini yazıyor.

Putin ise saldırmak için hazırlık yapanın asıl Batı olduğunu söylüyor. Ukrayna'da ordu toplamaya çalışan Fransa'yı, Rusya'yı vurma planları yapan Alman generalleri işaret ediyor.







Tarafların meşruiyet arayışlarına bakılırsa muhtemelen fitili bir provokasyon ateşleyecek.

Ben bu konuda Putin'in daha rasyonel olduğunu düşünüyorum. NATO ve Rusya arasındaki asitmetrik dengenin farkında olduğunu açıkça ifade eden o. Böylesine topyekûn bir savaşta yenişemeyeceklerini hatırlatan da.

Seçim öncesi ABD yönetimi içinse aynı şeyi söylemek imkânsız.

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TİKTOK YASAKLANABİLİR Mİ?

İtalya'da reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle Tiktok'a 10 milyon euro (351.5 milyon lira) ceza verildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada Tiktok'ta özellikle çocuklar için kontrol mekanizmasının bulunmadığı belirtildi.







ABD ise Tiktok'la ilgili daha radikal bir kararın altına imza attı. Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarısına göre platformun sahibi şirket, Tiktok'u elden çıkarmadığı takdirde, platform ABD'de yasaklanacak. Yasa ABD Temsilciler Meclisi'nde ezici bir çoğunluk tarafından "evet" oyu aldı. Şimdi ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

Steril beyazlarımıza bakar mısınız?

Görev başındayken Tiktok'un tehlikesine işaret eden Trump'a diktatör diye saldırıyorlardı.