Tüm gözler Rusya ve Ukrayna'da.

İsrail, dünyanın Moskova'daki 143 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına odaklanmasından memnun. Zira geçen gece Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskında 170'den fazla hastayı öldürdüklerini konuşan yok.

İsrail'in yaptığının, Türkiye başta olmak üzere ne kadar Müslüman ülke varsa kana bulayan ancak ne hikmetse asla İsrail'e saldırmayan IŞİD'in katliamından kalır yanı mı var?







Tüm dünyadaki basın kuruluşlarına tarafsızlık karnesi vermeye kalkan Reuters'e, şuna buna bakın. Moskova'daki saldırıyla ilgili kaç haber geçtiler, Şifa hastanesindeki soykırımı nasıl gördüler?

Farkındayım, Gazze'de 5 aydır devam eden soykırım karşısındaki çaresizlik hissi hepimizi çok yordu. Ama soykırımı gündemde turmak için bizden başka da kimse yok.

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VATANDAŞ PEK ORALI DEĞİL...

31 Mart'ın son düzlüğüne girdik. Partiler seçim kampanyalarında gaza bastılar.

Siyasette rekabet hınca hınç. Sokaklar parti bayraklarından, adaylarının fotoğraflarından geçilmiyor. Mansur Yavaş bile kürsüye çıkıp 3 dakikalık uzun konuşmalar yapıyor!

Medyanın ana gündemi de elbette seçim.

Ne var ki seçmenler pek oralı değil. Daha "Kim kazanacak" diye söze başlayanı görmedim. Sorunca bile fikrini söyleyen, ilgilenen de çok yok.

Yani seçmen hiç oralı değil.

"Peki nereli" derseniz ona da cevap yok.

Hiçbir şeyle ilgili değiller, kendine mesele edecek mesele bulamamaktan yakınanlar çoğunlukta.

Ne yapsınlar tüm enerjilerini, son barutlarını 28 Mayıs'ta yaktılar. Hal mi kaldı?

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BAŞKALARI İÇİN BİR ŞEY İSTERSEM NAMERDİM!

Meral Akşener Tekirdağ'da seçmenlere şöyle seslendi:

"Ben bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum."







Meral hanım için ilginç bir deneyim olmalı.

Ama kendisine şimdiden yaradığı da ortada. Zira başkaları için oy isterken çok sinirli oluyor. Meclis kürsüsünden mermi atmışlığı bile var. Şimdi daha huzurlu, özgüvenli, sahici görünüyor.

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BAKANLAR NİYE AK PARTİLİ ADAYLARI DESTEKLİYOR?

CHP'li gazeteciler, siyasetçiler, seçim kampanyalarına katılan AK Partili bakanları eleştiriyorlar.

Nasıl olabilirmiş böyle bir şey?

Yakışıyor muymuş devletin koskoca bakanına üç beş oy için kendini bu durumlara düşürmek?







Tarım, ulaştırma hadi neyse de iç işleri bakanı falan yapmamalıymış böyle şeyler. Hele hele Dışişleri bakanının ne işi olabilirmiş seçimle falan? Üstelik de Rusya'ya terör saldırısı yaptığı bir süreçte...

Görevleri ne olursa olsun siyasetçilerin partilerinin seçim kampanyalarına bireysel destek vermelerinden daha doğal ne olabilir? Genel seçimlerde oy istemeleri meşru da yerel seçim de ayıp mı?

CHP'de para sayma skandalı unutulsun da ne konuşulursa konuşulsun.