Bugünlerde herkes birbirine yediği kazıkları anlatıyor.

Dün de bir arkadaşım arayıp, ramazanda birlikte yediğimiz son kazığı hatırlattı.

Hesabı ben ödemediğim için çabuk unutmuşum. Yemek sonrası üçer beşer içtiğimiz çayların faturada toplamını görünce "Bu ne?" diye sormuştuk. Mahcup yetkili, çay parasından AVM'deki dükkânın kirasının çıktığını söylemişti.

Kilosu kaç para ki bir bardak çayı 50-60 TL'ye satabiliyorsun?

Bunun maliyet hesabıyla falan izahı olabilir mi?







Evet, üzüm üzüme baka baka kararır derler. Bizde zam da zam yapana baka baka yapılıyor.

Ama ne yapacaksın? Bahsettiğim bir seyyar satıcı değil, pastane zinciri. Maliyet ayarları falan işi kitabına uyduruyor.

En fazla koşa koşa gidip kazıklanmazsın değil mi?

İşte millet de nihayet o seviyeye geldi. İki gündür sosyal medyada kendiliğinden yan yana gelen her görüşten insan bir boykot düzenlemeye karar verdi.

Hafta sonu fahiş fiyatları olan kafeler, restoranlar boykot edilecek.

Gariptir ilk tepki, gıda piyasasındaki tekellerden önce, bizim solcuların çok sevdiği, medyada "muhalif" geçinen yancılardan geldi.

Uyarıyorlar... Aman ha, fiyatlar düşerse, enflasyon azalırsa iktidarın işine gelirmiş sonra!

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BABA BELEDİYE KOMPLE YOK

31 Mart seçimlerinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdulhalik Taşkın isyanlarda. Günlerdir zabıtalarla ve gazetecilerle birlikte çevre hurdalıklarda belediyenin envanterindeki araçların izini sürüyor.







Zira Taşkın'ın koltuğu devraldığı DEM Partili başkan, giderayak belediyenin motorlu araçlarını parçalayıp hurdacılara satmış.

Neler duyduk neler gördük ama ben ilk kez böylesine şahit oluyorum.

Neyse Patnos belediye binasının kabası yerindeyse eksikler bir şekilde tamamlanır.

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FONDAŞA GÖRE CHP YERELDE KAZANINCA KANDİL RAHATLAMIŞ

Kazandıkları belediyelerin meclisinde ilk günden İstiklal Marşı'nı oylamaya açan DEM'lilerin ne yapmaya çalıştığı malum. Kayyum ataması için devleti tahrik ediyorlar.







Fondaşlar da sırtlarını tapışlıyor. Dün sosyal medyada önüme Ruşen Çakır'ın şu sözleri düştü:

"Erdoğan bu kadar güçsüzleşmiş hâliyle Kandil'e ya da Suriye'de YPG'ye yönelik askeri harekâtları yapabilir mi emin değilim."

10 ay önce yüzde 52 oyla seçilen Erdoğan niye güçsüzleşmiş?

CHP yerel seçimlerde DEM'le işbirliği yapıp belediyelerin çoğunu aldığı için mi?

Ve bu sonuç Kandil'e yarıyor öyle mi?

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İRAN'I KİM VURDU?

ABD'li yetkililer, İsrail'in cuma günü sabahın erken saatlerinde İran'ı bir füzeyle vurduğunu ve bunun iki ülke arasında haftalardır tırmanan gerilimin ardından bir misilleme saldırısı gibi göründüğünü açıkladılar.

İsrail'den ses yok.

İran devleti ve medyası ise saldırının önemini küçümseyen bir tutum izliyor.

Bir devlet medya kanalı, İsfahan'daki bir generalin bölgede duyulan patlamaların "hava savunmasının şüpheli cisimlere ateş açmasından kaynaklandığını" ve herhangi bir hasar olmadığını söylediğini aktardı.







Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

Çelişkili açıklamalara bakılırsa İran bu kez de "içeriden" vurulmuşa benziyor.

ABD destekli Halkın Mücahitleri Örgütü akla gelen ilk fail.