Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'daki mesaisine dün erken saatlerde Başbakan Pedro Sanchez'le birlikte Place of Moncloa'da başladı.

İkili daha sonra başkanın kullandığı sarayın bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

7 bakan ve 150 işadamıyla Madrid'e adeta ekonomik bir çıkarma yapan Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii ve bankacılık sektörleri olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.







Ancak asıl dikkat çekici olan Erdoğan ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı Sanchez'in dışarıdan bile rahatça hissedilen samimi diyaloğuydu.

Bu durumda solcu İspanyol Başbakan'ın Filistin meselesindeki onurlu duruşunun etkili olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sanchez'in bu duruşuyla Türk halkının gönlünü kazandığını ısrarla vurguladı.

"Bir Sanchez çıkıp bayrağı omuzluyor. Daha sonra iki Avrupa ülkesi onu izliyor" dedi.

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İSPANYA'DA YAŞAM

Şehirde motosiklet ve martı kullananların sayısı hiç de az olmamasına rağmen trafikte kaostan eser yok.

Hepsi dört tekerli araçlar gibi şeridinden gidiyor.







Sağlayan, kırmızı ışıkta geçen, otomobillerin arasında zikzak çizen, kaldırımda hareket eden tek bir paketçiye de rastlamadım.

Biz mi, siestalarından taviz vermemeleriyle meşhur İspanyollar mı rahatına, konforuna düşkün karar vermedim doğrusu.

Kasksız bisiklete binen kimseyi de görmedim.

Gece vakti bomboş yolda kırmızı ışıkta bekleyen bisiklet sürücüleri şaşkın bakışlarıma ne anlam verdiler merak ediyorum.

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HERKES KENDİ HAYATIYLA MEŞGUL

Sokakta İngilizce konuşan birini bulmak zor.

Sanırım bu durum, Sanayi Devrimi'nden önce İspanyolca'nın bugünkü İngilizce gibi hâkim dil olmasının ve dillerinin hâlâ pek çok ülkede kullanılmasının verdiği özgüvenden kaynaklanıyor.







Ülkedeki akıllı telefon kullanıcı sayısı bizden az olmasa gerek. Ama kamusal alanda telefonu bizden daha az kullandıkları kesin.

Yollarda selfie çeken, fotoğraf çektiren kimseye rastlamadım.

Yolda yürüyenler ya kulaklıklarıyla müzik dinliyorlar ya da yanlarında birisi varsa onunla ilgileniyorlar.

Kimse birbirini süzmüyor.

Adım başı karşınıza çıkan kaldırım üstü kafelerde, lokantalarda oturanlar da masalarıyla meşguller. Kendi dünyalarındalar.

Kalıplara uymak için değil, istedikleri hayatı yaşamanın peşindeler. Hâliyle de nazik, mesafeli, özgün ve samimiler.

Ibiza gibi meşhur tatil adalarında durum farklı olsa da güneşin yazın 22.15 gibi battığı Madrid'de gece hayatı abartılı değil, kararında.

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EKONOMİ VE GÖÇ

İspanya'da asgari ücret ortalama 1200 euro.

Madrid gibi büyük şehirlerde ev kiraları ise 1200-1500 euro civarında.







Ülkenin diğer şehirlerinde ise kiralar yüzde 30 daha ucuz.

İspanya da Afrika'dan gelen sığınmacıların ilk durağı. Ancak gelenler ülkede kalmıyorlar.

Bu durumun sebebi, İspanya'da iş imkânlarının sınırlı olması.

Sığınmacılar İspanya'yı, Almanya gibi işçiye ihtiyaç olan Kuzey Avrupa ülkelerine geçiş için kullanıyorlar.