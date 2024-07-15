ABD siyasetini takip eden herkes uzun zamandır, anketlerde Biden'ı fena ezen Trump'ı yarış dışı bırakmak için hangi yöntemleri deneyebilecekleri üzerine kafa yoruyor.

Zira şaibeli posta oylarıyla devrildiğinden beri Trump'ı bir daha iş başına gelemesin diye adeta gömmeye çalıştıklarını görmemek için ya kör olmak lazım ya da sadece CNN'i ve onun tüm dünyadaki yerel takipçilerini izlemek.

Hangi birini sayalım? Trump'ın üzerine yıkmaya çalıştıkları Kongre baskını tiyatrosunu mu? Şirketlerine kesilen zorlama vergi cezalarını mı? Yoksa sudan gerekçelerle evlerinin basılmasını ya da polis eşliğinde ifadeye götürülürken fotoğraflanması için hukukun pas pas edilmesini mi?







Trump'a Pensilvanya'daki mitinginde düzenlenen başarısız suikast girişimi de bu kronolojik devreyi tamamlıyor.

Evet, taşlar yerine oturmuş görünüyor ama yine de iktidar mücadelesinde silahlar dahil bütün restlerin çekildiği ABD'den söz ettiğimizi unutmamalıyız. Bu kaotik ortamdaki netlikten de şüphe etmeliyiz. Birkaç ay sonraki seçimler, yalnızca ABD'nin değil, dünyaya hükmeden dev savaş aygıtının başına kimin geçeceğiyle ilgili. Görünür olanlar kadar gizli ittifaklar da söz konusu.

Şu an için kesin görünen tek şey saldırının Trump'a yaradığı. Kulağına aldığı sıyrıkla kurtulan Trump'ın Kasım seçimleri öncesi on kaplan gücünde ve rakipsiz olduğu.

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KAÇ MİLYON DOLARLIK OPERASYON?

FBI'ın açıklamasına göre 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks isimli Michagen'lı biri.

Ama 7/24 Trump'ı şeytanlaştıran CNN'in yayınlarından etkilenip bireysel olarak harekete geçen bir yalnız kurttan bahsetmediğimiz kesin.

Öyle ya, Kasım'da ABD'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Trump'a yarı otomatik tüfekle 150 metre yaklaşmak kim bilir kaç milyon dolarlık operasyon?







Görgü tanıklarının saldırganı görüp polisi uyardıklarına ancak harekete geçilmediğine dair birbiriyle tutarlı ifadeleri de kafalardaki soru işaretlerini besliyor.

Tabii bu noktada da bu büyük ve tehlikeli işe kalkışanlar Trump'ı ortadan kaldırmak için daha profesyonel bir tetikçi tutmadılar mı sorusu akla geliyor.

Tetikçinin eli mi tiredi de Trump'ı kulağından vurdu yoksa gerçekten oraya mı nişan aldı sorusunun cevabını ise asla öğrenemeyeceğiz. Zira tetikçi tabii ki ölü olarak ele geçirildi.

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VAHŞİ BATI



Biden, Trump'ın vurulmasının ardından attığı twitte "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" diyor ama ülkenin tarihi başkanlara yönelik suikast girişimleriyle dolu. Suikastlar başkanları indirmenin geçerli bir yolu.

Kayda geçen suikast girişimleri şunlar:

Abraham Lincoln (1865): Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln, eşiyle birlikte bir tiyatro oyunu sırasında suikasta uğradı. Lincoln, saldırı sonucu hayatını kaybeden ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

James Garfield (1881): 20. Başkan James Garfield, görevinin altı ayında silahlı saldırıya maruz kaldı ve yaraları sonucu öldü.

William McKinley (1901): 25. Başkan William McKinley, bir konuşma sırasında vurularak öldü.







John F. Kennedy (1963): ABD tarihinin en çok bilinen suikastlarından biri olan John F. Kennedy suikasti, Dallas'ta gerçekleşti. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte bir otomobildeyken suikasta uğradı ve hayatını kaybetti.

Ronald Reagan (1981): Başkan Ronald Reagan, Washington D.C.'de bir konuşma sonrası suikast girişimine maruz kaldı. Saldırı sonucu yaralandı.

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TRUMP BİÇMEYE GELİYOR



Trump üzerine gelindiğinde korkup sinecek bir karakter değil. Öyle olsa yıllar önce çoktan bu kavgadan çekilirdi.







Dün suikastın ardından yüzünden okunan da kararlılıktı. Partisinin bugünkü kongresinde savaş naralarının atılacağını tahmin etmek zor değil.

Eğer bu suikastın dalgasıyla Kasım'da başkanlık koltuğuna oturursa ağır bedeller ödeteceği, ABD'nin bir süre içeriyle meşgul olacağı kesin.