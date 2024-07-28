Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler açılış seremonisinde kendi tarihiyle medeniyete nasıl bağlandıklarını tarif ediyorlar.

İngilizler, Londra Olimpiyatları'na Sanayi Devrimi teması üzerinden gitmişlerdi mesela. Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyen Fransızlar ise açılışı Fransız Devrimi'yle yaptılar.

Tabii kendilerinden İngilizler gibi derinlik, sadelik ve mizah beklemiyorduk ama bu kadar sığlık Macron'un Fransa'sı için fazlaydı.

Eski Yunan tanrılarından, son akşam yemeğindeki İsa'ya kadar ne varsa Charlie Hebdo'dan hallice bir tarzla hicvedildi. Finalde ise bu "akıl dışılığa" kraliyet mensuplarının kelleleri kesilerek son verildi.







Ne var ki sahnede devrimin Bastil Hapishanesi'ni basarak kurtardığı yoksullardan, "çoğunluktan" bahseden bir koreografi yoktu. Başını açmadığı için müsabakalara sokulmayan Müslüman sporcularla birlikte gettolarında unutulmuşlardı.

Ama ortalık coşkulu "LGBT-İ bireyden" geçilmiyordu. Öyle ki canlı yayında +18 manzaralar yayını tüm dünya televizyonlarıyla aynı anda veren TRT'ye soğuk terler döktürdü.

Peki, insanlık Gazze'de tarihin son büyük soykırımına şahitlik ederken bu neyin çılgın partisi sizce?

Ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanını, kendisinden 25 yaş büyük karısını gücendirmeyi göze alıp Spor Bakanı'yla kameralar önünde öpüşecek kadar heyecanlandıran ne?

Fotoğraf net değil mi?

Harari boşuna "Eğer yeni dünya düzenine geçmezsek, İsrail ve Gazze'de gördüğümüz manzaraları maalesef dünyanın daha çok yerinde göreceğiz" diye tehdit etmiyor.

Pandemide tutulan saflar sıklaşıyor.

Küreselci cephe, seçimlerde desteklediği Avrupa'daki en sıkı müttefikinin başkentinde yeni dünya düzeninin olimpiyat ruhunu ilan ediyor.

Kimse kendini kandırmasın. Meselemiz artık ötekinin kabul görmesi tartışması değil, marjinalin hâkimiyetinin dayatılması. Dinlerin, cinsiyetlerin, kültürlerin çağdışı sayılıp tek tipleştirilmesi.

Tümüyle yozlaşan bu koalisyonun göze aldığı kaosun, insanlığa Fransız Devrimi sonrası başlayan ve giyotinle özdeşleşen terör devrini, jakobenleri mumla aratacağı aşikâr.

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MODA, ÜLKELERİN KENDİNE YAKIŞANI GİYMESİDİR

Türk Olimpiyat ekibi için seçilen kostümler tek kelimeyle rezalet. Hiçbir karakteri, özgünlüğü olmayan gösterişli pijamalar. Sirklerde falan kullanılabilir. Toplama kamplarındakilere giydirilen kıyafetlere benzeten de var.







Üstelik bir de Vakko'nun tasarımıymış. Kendilerine ve bu tasarıma onay veren Olimpiyat Komitesi'ne Moğolistan takımının kostümlerine bir göz atmalarını öneririm.

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FİLİSTİNLİLER HAPİSHANELERE SIĞINIYOR

Dünya Olimpiyat coşkusuyla sallanırken Gazze'dekiler gerçekle mücadele ediyor. İsrail'in saldırılarından yıkılan kentlerde kafalarını sokacak bir çatı altı bulamayan insanlar Han Yunus'taki Asda Hapishanesi'ne sığınıyorlar.







İşte size 21. yüzyıldan insanlık manzaraları.

Kendimi böyle bir medeniyetin parçası hissetmiyorum.

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İKİ UCU PİS DEĞNEK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Beyaz Saray'da buluşan Netanyahu giderken de Florida'ya uğradı. Eşiyle birlikte Mar-a-Lago malikânesinde Trump'la görüştü.

Kasımda ABD'de işbaşına kim gelirse gelsin kendisiyle hareket edeceğini gösteren Netanyahu hem içerideki rakipleri hem de bölgedeki Arap liderler nezdinde puan topladı







Peki ya bu ziyaretten kısa bir süre önce, ABD'li siyasileri ülkedeki Yahudi lobisine teslim olmakla eleştiren Trump'a yarar mı?

İmajını çizdirdiği kesin. Diğerlerinden tek farkının bedeli olduğunu gösterdi.

Ama belli ki Trump, ABD vatandaşlarına Kongre'de hakaret eden Netanyahu yerine Kamala Harris'e İsrail'e verdiği desteğin yetersizliği üzerinden yüklenmeyi seçtiğine göre bükemediği bileği öpmeye karar vermiş.

Birkaç gün önce uğradığı suikastla ilgili Netanyahu'nun İran göndermesine işaret etmesi de gözünün fena korktuğunun kanıtı.