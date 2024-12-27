PKK, Suriye'deki ABD askeri varlığını gereksiz bir maliyet olarak gören Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturana kadar vakit kazanmak istiyor. Böylece Suriye dosyası Trump'ın önüne gelince eski ABD yönetiminin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları korumayı hedefliyor.

Ama deniz bitti. PKK'ya ülkenin kuzeyini teslim eden Esad, cehennemin dibine gitti. Artık PKK'nın Suriye'deki varlığı yalnızca ABD ve Türkiye arasında bir mesele değil.

Türkiye gibi bölge ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ve hatta Rusya tarafından meşru görülen Suriye'deki yeni yönetim de ülkenin tarım, su ve petrol havzasını PKK'ya bırakamaz. Yönetim böyle bir dayatmaya razı olsa bile bölgede ezici çoğunluğa sahip Arap aşiretleri bu soygunun, gasbın devamına müsaade etmez.

Nitekim Suriye'nin geçiş sürecindeki lideri Ahmed eş-Şara bu konuda kararlı. Suriye'de dış destekli terör partilerine izin vermeyecek. Geçtiğimiz gün de ülkedeki bütün gruplarla silah bırakıp Savunma Bakanlığı çatısı altına girmeleri konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. PKK'nın kılıfı olan ABD destekli SDG elbette bu anlaşmanın dışında kaldı.

İstedikleri kadar oyalasınlar, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın işi bitti. ABD'nin arkasından çekildiğini gören Kürt gruplar, yeniden yapılanan Suriye'nin geleceğinde meşru bir aktör olarak yer almak dururken PKK'nın peşinde maceralara sürüklenmez.

"Darısı başımıza, Suriye'de PKK devleti vaat eden ABD'ye güvenip Türkiye'deki çözüm sürecini çöpe atan DEM Parti de belki kendine gelir" diyeceğim ama nerede?

İddia ediyorum, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça'nın dün TBMM çatısı altında sarf ettiği şu sözleri PKK'lı Mazlum Kobani bile yeni Suriye devletine söyleyemez:

"Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir!"

Bunun adı demokrasi değil, terörün vesayetine teslimiyet.

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PUTİN İLE ERDOĞAN'IN DİYALOĞU HAYATİ

Güya Kremlin'e bağlı Sputnik gibi yayın organlarına çökmüş Okyanus ötesi unsurlar, Suriye Devrimi'nin ilk günlerinden beri Türkiye ile Rusya'nın arasını mayınlamak için yırtınıyorlar. Amaçları, Rusya'yı da Suriye'de İran gibi mutlak kaybedenlerin arasına sokmak.

Ama Putin bu etki ajanlarının manipülasyonuna gelip hata yapacak bir çaylak değil. Rusya'yı ayağa kaldıran ve 24 yıldır ayakta tutmayı başaran kurt bir liderden söz ediyoruz.

Evet, Suriye'de rüzgârın Rusya'dan yana esmediği ortada. Ne var ki devrilen Esad, Putin için yeri doldurulamaz bir aktör değil. Türkiye ve yönetimle sıkı bir işbirliğine girerek Suriye devletiyle yaptığı anlaşmaların kazanımlarını koruyabilir. Üstelik de eskinin aksine daha az askeri riske girerek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dünkü açıklamasının satır başları da Putin'in olan biteni çok iyi okuduğunun ve rasyonalitesini koruduğunun açık göstergesi:

- Şara, ülkelerimizin ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız.

- Türk yönetimi ve Türk halkının Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Sınırda defalarca düzensizlik yaratan terör örgütleriyle ilgili olaylar gerçekleşti. Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz.

- Suriye'nin kuzeyinde petrol yatakları ve verimli topraklar bulunuyor. Tüm bu kaynaklar ihraç ediliyor. Bu kaynaklardan elde edilen paralar, ayrılıkçı grupların desteklenmesi için harcanıyor. Amerikalılar, bu grupları Suriye'nin doğusunda oluşturdu.

Putin ve Erdoğan, ABD'deki devir teslime kadar her türlü provokasyona açık olan şu günlerde daha sık görüşmeliler.

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AZERBAYCAN UÇAĞINI RUSLAR MI VURDU?

Batı basını, Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Kazakistan'da düşerek 38 kişinin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin hazırlanan raporda uçağın, Rus Pantsir-S hava savunma sistemine ait füzeyle vurulduğu bilgisinin yer aldığını yazdı.

Azerbaycan kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Azerbaycan Havayolları uçağı Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu.

Ukrayna-Rusya savaşı bitmeden bölgemize huzur yok.