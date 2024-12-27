Video Haber Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza!
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza!

Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza!

27.12.2024 | 15:24

Melih Altınok'un 27.12.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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