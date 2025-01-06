



Ferdi Tayfur'un cenazesinde arabesk müzik tartışmasıyla ilgili konuşan Orhan Gencebay şunları söyledi:

"Biliyor musunuz ki 1930'larda Türk Sanat Müziği denen müziğe Bizans artığı deyip bırakmışlar, biliyor musunuz? 1930'larda Türkiye'de Türk radyosunda, Türk müziği yasaklanıyor. Ama orada beni yönlendiren en büyük insan, süper bir insan var. Beni yönlendiren odur. Mustafa Kemal Atatürk'üm, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. 1933 yılında bir Amerikalı gazeteci ona soruyor. Ne zaman batılı olacaksınız diyor. Atatürk'ün verdiği cevap: Türkiye maymun bir ülke değildir. Hiçbir ülkeyi taklit edemez. Türkiye yerli ve milli değerleriyle, kendi değerleriyle muassır devletlerin ötesine çıkacak. Bakar mısınız Atamıza, en doğru olanı söyleyen o."

Neresini düzeltsek...

Öncelikle Orhan Bey'in bahsettiği yasak kararının motivasyonu Alaturka müziğin Bizans'ı değil doğuyu çağrıştırmasıydı. Harf ve kıyafet inkılabı gibi batıya entegre olma yolundaki uygulamaların devamı niteliğindeydi.

İkincisi, yasak, Atatürk'ün bir alaturka musiki konserinden sonra söylediği "Burada icra edilen musiki, yüz ağartıcı olmaktan uzaktır" sözleri üzerine 1926'da uygulamaya konuldu.

İstanbul Valisi olan Muhittin Üstündağ'ın "Musiki ilga edilmiştir" diye açıkladığı yasak dönemin gazetelerinde "Alaturka musikiye elveda! Resmî müesseselerde alaturka musiki ilga edildi, artık bu musikiden tarih derslerinde bahsolunacaktır" başlıklarıyla duyuruldu.

Yukarıda verdiğim bilgilerin kaynağı Murat Bardakçı şunları söylüyor:

"İlk Alaturka Musiki yasağı, işte böyle konmuş ve yasak tam 50 sene boyunca, Süleyman Demirel'in meşhur Milliyetçi Cephe hükümetinin İstanbul'da 1976'da bir Türk Müziği Konservatuvarı açmasına kadar titizlikle uygulanmıştır."

Hükümete yakın görünmenin sanat sepet camiasında en büyük suç olduğunu, mahalle baskısının boyutlarını biliyorum. Ancak ünlülerimiz durumu dengelemek için Atatürk'e referans verirken daha dikkatli olurlarsa ortaya böyle komik durumlar çıkmaz.

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ŞAŞIRMADIM DERSEM YALAN OLUR



Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazze Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

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HER AHMAKLIĞA SORUŞTURMA MI AÇACAKSINIZ?



Kadın kıyafetleri giyen ve "hanımlar matinelerinin" gözdesi olan Murat Övünç isimli bir karakter var. Sosyal medyada videoalarına denk geliyorsunuzdur.

Bu şahıs geçtiğimiz günlerde uçakta başına eşarp geçirip aşağıdaki cümleleri sarf ettiği bir video çekmiş ve yayınlamış:

"İstanbul geliyore. Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatmış ve Övünç gözaltına alınmış.

İyi de arkadaş burada dini değerleri aşağılama nerede?

Evet, sululuk, basitlik, düzeysizlik olduğu ortada. Zaten sözünü ettiğimiz kişi ve benzeri sosyal medya karakterlerinin işi bu. Hepsini gözaltına mı alacaksınız?

Kafama takılan ikinci vaka, Ferdi Tayfur'un ölüm haberini "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor... Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar" diyerek veren TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu hakkında RTÜK'ün inceleme başlatması. Bu sıkıcı densize de başta meslektaşları olmak üzere herkes gereken cevabı verdi. Kabalık, nezaketsizlik, bayağılık ne derseniz deyin ama karşı karşıya olduğumuz soruşturmaya konu olacak bir fiil değil. Sosyal medya baskısıyla, daha acil meseleleri olan yargıyı meşgul etmeyi, ve toplumdaki hukuk algısını zedelemeyi bırakmalıyız.

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İTİRAF ETMESİ Mİ GEREKİYORDU?



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir yayında "Bolu'da tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Bolu'da Arapça tabela yok" dedi.

Özcan, bu uygulamalarının yasal olup olmadığı sorusuna ise açık açık, "Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu" şeklinde cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı son açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yargısal sürecin, Özcan bu suçları gözümüze soka soka işlerken işletilmesi gerekmiyor muydu?