Suriye'de "DEAŞ'la mücadele ediyoruz" diyerek tutunan PKK'lı teröristler Şam'da devrimcilerle pazarlık ederken, ABD'de de DEAŞ'la irtibatlandırılmaya çalışılan birileri katliam yapıyor, bombalar patlatıyor.

New Orleans'ta insanları ezen, kurşunlayan manyağın aracına astığı bayrak dışında DEAŞ'la bağına dair bir delil yok. Ama ABD ordusunun Kuzey Carolina'daki meşhur üssü Fort Bragg'de görev yapmış "iyi bir asker" olduğunu biliyoruz. Ölü olarak ele geçirildiğini de söylememize gerek yok.

Raslantı o ya, Las Vegas'taki Trump Otel önünde, 17 gün sonra Verimlilik Bakanı olacak Elon Musk'ın Cybertruck'ını havaya uçuran saldırgan da Fort Bragg'den! Yeşil bereli ve bronz yıldız madalyalı özel kuvvetler başçavuşu olduğu ortaya çıkan Matthew Alan Livelsberger isimli saldırgan, parlak sicile sahip örnek bir asker.

Ama ne yazık ki Cybertruck'ı patlatmadan önce kendini başından vurarak öldürmüş. Tabii ki orduya kayıtlı silahıyla değil, yeni aldığı tabancasıyla. Askerin cesedi araçla birlikte yandığı için tanınmayacak hâlde ama inanmayacaksınız askeri kimliği gıcır gıcır!

Sizin de aklınıza, çelik kolonları eriten yangın nedeniyle çöken İkiz Kuleler'in enkazında yanmadan ele geçirilen El Kaideci teröristlerin pasaportları gelmiyor mu?

2019'da "PKK terör konusunda DEAŞ'tan daha kötü ve birçok yönden DEAŞ'tan daha tehlikeli" diyen, Ortadoğu politikasında radikal değişim vaat eden Trump'a, ABD vatandaşlarının canıyla bir mesaj verildiğini görmemiz için bu Hollywood yapımı filme daha ne eklenmeli?

Israrla bunları söylediğim için adımı Trump'çıya çıkartan arkadaşlar, Trump'çı falan değilim.

Çarkları dönsün, iktidarları sürsün diye kendi halkına savaş açan bu müesses nizamdan tiksindiğim için her seferinde kendimi Trump'ın yanında buluyorum.

Tıpkı sizlerin, düzeni değiştireceği için suikasta bile maruz kalan Trump'a woke'çuların ağzıyla çakarak bu iğrenç sistemle saf tuttuğunuz gibi.

***





TRUDEAU KENDİNİ DE KANADA'YI DA BİTİRDİ

Britanya Kolumbiyası'nda bir vatandaşın Kanada Başbakanı Trudeau'ya kabaca "... git" dediği video önüme düştü.

Evet Trudeau hâlâ iyi oyuncu. "Ha ha, iyi günler hanımefendi" diyerek arkasını dönüp gidecek kadar... Pandemi protestolarına katılan vatandaşlara 10 bin dolar para cezası keserken de hep sırıtıyordu.

Peki, ne oldu da düne kadar renkli çoraplarına kadar sempati toplayan genç başbakan bu hâle geldi?

Cevap ortada. Küreselcilerin ipiyle kuyuya indi.

Ve sonuçta, Trump kazanır kazanmaz Palm Beach'e koşup, "Kanada ABD'nin eyaleti olsa ya" teklifiyle ülkesine dönerek kariyerini de kendisine emanet edilen Kanada'nın itibarını da çöpe attı.

***





ŞAM ANA BABA GÜNÜ

Suriye'deki yeni yönetimin başkanı Ahmet eş-Şara'nın takvimi yoğun.

Gündüz PKK'lılar, öğlen Fransız heyeti, akşam Almanya Dışişleri Bakanı.

Yüz yüze değil telefonla yaptığı görüşmeleri de düşünürsek başını kaşıyacak vakti olmasa gerek.

Muhalefet hâlâ "Suriye'de ne işimiz var?" diye söylenedursun.

Sahi ne zaman Suriye konusuna bir yerinden ilişecekler?

***





KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Birleşmiş Milletler, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü açıkladı.

Yıllardır ekonomik sıkıntılardan sokaktaki magandalığa, hatta bozuk psikolojisine kadar her sorunu Suriyelilere bağlayıp rahatlamaya alışanlar "Bu kadarcık mı?" diyorlar.

Konforlarını bozmak istemem ama burada önemli olan sayı değil, eğilim.

Suriye iç savaşının ve göçlerin başladığı 2011'den beri ilk kez dalga tersine döndü. Bir devrimin dumanı tüterken, belirsizlik devam ederken bile on binlerin ülkelerine dönmesi, düzenin tesis edilmesiyle geri dönüşlerin artacağının açık göstergesi.