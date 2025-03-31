



Kebapçıların, kahvecilerin kapısına çarpı atarak İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını gargaraya getirmeye çalışan Özgür Özel, boş vakitlerinde de medyayı hedef gösteriyor.

"İzlemeyin, okumayın" türünden bir boykottan bahsetmiyoruz.

Mecliste soru soran muhabirlere "git pazarcılık yap" türünden ucuz tacizlerde bulunan Özel, reklam verenleri tehdit ederek medya kuruluşlarını boğmaya çalışıyor.

Eskiden böyle değildi.

FETÖ'nün kanallarına kayyum atanırken bile "düşünce özgürlüğü" diyerek kapılarında nöbetteydi.

"7 Haziran seçimlerinin ertesi günü hükümete yakın medyanın tamamına el koyacağız" diye tehditler savuran CHP yöneticileri arasında olduğunu da hatırlamıyorum.

Belli ki bu kez iş ciddi.

Bakalım bu kabadayılığa kimler pabuç bırakacak?

Bu arada gücünüz bize mi yetiyor Özgür Bey?

Bayram sabahı kameraların karşısına geçen İmamoğlu'nun babasının "Haksız yere bu kadar insanlara eziyet çektiren, bizim kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin. Ben böyle bir dua ediyorum. Kabul eden beddua yerine koyabilir" şeklindeki sözlerini sansürleyen Sözcü'ye de bir çift lafınız olmayacak mı mesela?

Yoksa siz de bu günyüzü görmemiş beddua karşsında bizler gibi şokta mısınız?

Hakikaten o neydi yahu!

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ŞİMDİDEN SANATÇILARINI YİYORLAR



Memleketin şarkıcısı, oyuncusu, sosyal medya ünlüsü günlerdir ağır bir mahalle baskısı altında ter döküyor.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'na kefil olmadıkları için sosyal medyada linç edilen zavallılar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

Mevzuya girmeden son günlerdeki eylemlerde tutuklananlar üzerinden mesaj verip durumu idare etmeye çalışanlar çoğunlukta.

Ama nafile, kitle "yetmez" diyor.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, günler sonra sosyal medyada izaha soyunan Cem Yılmaz'ın paylaşımının altına şu notu düşmüştü:

"Dün C. Yılmaz gibi yere göğe sığdıramadığınız insanları bugün istediğiniz gibi davranmadı, militanınız olmadı diye böyle acımasız ve onur kırıcı şekilde harcarsanız yarın yanınızda kimseyi bulamaz, en haklı konularda bile inandırıcı olamazsınız."

Bu daha ne ki? Bu faşistlerin bir de ellerinde güç olduğunu hayal edin.

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DÜŞMAN HUKUKUNA GEÇTİLER



Özgür Özel'in istediği gibi yayın yapan kanallardan biri de Halk TV.

Geçenlerde Maltepe mitinginden yaptıkları bir yayına denk geldim. "Uzman konuklar" ve gazeteciler genel başkanları Özgür Özel'in yerli malı boykotunun ambargo etkisi yaratması için yaratıcı önerilerde bulunuyorlardı.

Öyle belli markaları boykot ederek olamazmış bu iş. Tüm tüketim kesilmeliymiş.

Doğru söylüyorlar. Öyle birkaç yerli markayı falan iflas ettirerek, insanları işsiz bırakarak hedeflerine ulaşmaları, Türkiye'yi batırmaları mümkün değil.

Daha çok yüklenmeleri lazım.

Hem belli mi olur belki Avrupa'da fikrini değiştirir, Türkiye'yi ablukaya alır.