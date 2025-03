BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı'nın, İBB Başkanı'nın yolsuzluktan tutuklanması karşısında sessiz kalmasını eleştiren Özgür Özel, "Yalnızlık hissediyoruz" demişti.

İngiltere Başbakanı, sömürgesi olmayan bir ülkedeki hukuki süreçle ilgili ne yapabilir ki?

Londra'daki finans çevrelerinden rica edip yolsuzluk soruşturmasını durdurmak için Türkiye'ye ekonomik operasyon çekmelerini mi isteyecek?

CHP içeriden Türk mallarını boykot ederken İngiltere de dışarıdan Türkiye'ye ambargo mu koyacak? Sonrası da "abluka" mı? CHP monşerleri ne diyorlar bu stratejik derinliğe?

Kaldı ki adam içeriğini bilmediği bir yolsuzluk soruşturmasındaki şüpheliye niye peşinen kefil olsun?

Özgür Bey, İngiltere'nin kapısını çalarken, İmamoğlu da cezaevinden New York Times'a yazdığı mektupta ABD'deki "ilgililere" sesleniyordu.

İmamoğlu keşke hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Türkiye kamuoyuna da bir iki satır yazsa. Hem zaten adamların başında bir Zelenski belası var. İkincisini niye istesinler ki?

Bana inanmıyorlarsa The Economist'in dünkü, İngiltere ve okyanus ötesine yardım çağrıları yapan CHP'ye, muhatapları adına verdiği cevaba baksınlar:

"Dış güçler Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi bir otokrasiye dönüştürmesini engelleyemez. Bunu yalnızca Türkiye vatandaşları yapabilir."

Demek "dış güçler" ha!

***





MACRON, FRANSIZLARA ÜZÜLSÜN

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından başlayan sokak olaylarındaki "toplanma özgürlüğüne dair ihlallerden" üzüntü duyduğunu açıkladı.

Endişelenmesin, Türkiye'de polis merhametlidir, Paris'in ortasında sarı yelek giyen kadınların elini kopartan Fransız polisine benzemez.

Yasalarımız da giyotinden farksız Fransız kanunlarından daha yumuşak ve eylemcilerin haklarını daha fazla gözetiyor.

Örneğin, bizde polis, eylemcilerden maskelerini çıkarmasını rica ediyor. Fransa'da ise gösterilerde maske takan protestoculara 1 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası veriliyor.

Gösterilerde üzerinde tehlikeli maddeler taşıyanları ise 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası bekliyor.

Fransa'da eylemler nedeniyle ortaya çıkan zarar da eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanıyor.

Macron kıyaslama yapmayı bırakmalı ve üzülecekse de Fransız vatandaşları için dertlenmeli.

***





DÜPEDÜZ SAFSATA

İhtiyarlığa merdiven dayamış Youtuber, sokakta gençlerin aklını okuyor:

"Cumhuriyet kurulduğundan beri, her kuşak bir öncekinden daha müreffeh bir hayat sürdü. İlk defa bir kuşak, kendinden öncekinden daha kötü bir hayat sürüyor ve kendisini daha kötü bir gelecek bekliyor. Gençlerin asıl tepkisi buna."

Ergen insan, tepkisinin sebebini kendisi izah edemezken, bu "dayılar" nasıl bu kadar emin bilemiyorum.

Bu arada ilk defa bir kuşağın, eskisinden daha kötü bir hayat sürdüğü de safsata.

Neye göre, kime göre? Hangi istatistiğe dayanarak böyle bir sonuca varıyorsunuz?

Üzgünüm, "90'larda daha mutluyduk ama" türünden sıkıcı geyikleri cevap olarak kabul etmiyoruz.

Kendi karamsarlığını sizlere bulaştırmaya çalışanları dinlemeyin, adınıza konuşanlara prim vermeyin gençler; daha güzel günler sizi bekliyor.