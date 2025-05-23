Dün ABD'nin gündemi, bir etkinliğe düzenlenen saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin hayatını kaybetmesiydi.

Paylaşılan kamera kayıtlarında, Yahudi müzesindeki saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmayan 30 yaşındaki bir adamın "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.

Evet, zokaya gelip saldırgana "İsrail'e haddini bildirdi" diyerek methiyeler düzenler de var ama bu işin kime zarar verdiği gün gibi ortada.

Trump, Netenyahu'ya arkasını dönmüşken, İspanya'sından İngiltere'sine batı kamuoyu İsrail'e yüklenirken, Tel Aviv hiç olmadığı kadar yalnızken, ABD'nin göbeğinde "evlenmek üzere olan iki genç Yahudi'nin" öldürülmesi kime hizmet eder?

Uluslararası toplumun baskısıyla iki gündür su girişine kısmen müsaade edilen Gazze'deki çocuklara hizmet etmediği kesin değil mi?

Evet, elbette elimde bir delil yok ama bu işte malum istihbarat örgütünün parmağı yoksa şaşırırım.

Yoksa anında piyasaya sürülen, saldırıyı Çin destekli radikal sol bir örgütün adı Elias soyadı da Rodrigues olan üyesinin öfkesine yenik düşerek gerçekleştirdiği türünden teorileri daha mı çok aklınıza yatıyor?

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BİZİMKİLER ZIPLAYADURSUN

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters diyor ki:

''Gazze için her sabah gözyaşlarına boğulduğumu itiraf etmeye hazırım. Çünkü 81 yaşındayım ve gözlerimin önünde her gün bütün bir halkın soykırımına hiç tanık olmadım.''

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PESTİSİT AYAĞINA...

Geçen gece 'Sebep Sonuç'ta kamuoyunun yakındığı pestisit meselesini masaya yatırdık.

Konuyu çok önemsediklerini belirten Tarım Bakanlığı yetkilileri, pestisit sorunu olduğundan daha büyük gösterip "sektör yaratanlara" karşı da uyarıyorlar.

Program esnasında ulaştırdıkları veriler de uyarılarını destekler nitelikte:

- Türkiye'de pestisit kullanımı hektar başına 2.26 kg iken, AB ülkeleri ortalaması 3.2 kg.

- Uyguladığımız denetimler ve eğitimler sonucunda da ülkemizde pestisit kalıntı oranı son 3 yılda yüzde 35 azaldı.

- İhraç ettiğimiz tarım ürünlerin sadece binde 1-2'si için bildirim alıyoruz. Toplam geri dönen ürün miktarı orantısal olarak yüzde 0.11'dir ki bu da oran tüm ülkeler tarafından kabul edilebilen çok düşük bir orandır.

Geçimini korku ve panikle halkın hayatını zehir edenlerek sağlayanlara karşı uyanık olmalıyız.

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BAK FDA NE DİYOR?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer- BioNTech ve Moderna'dan mRNA bazlı COVID-19 aşılarının etiketlerine, 16-25 yaş arası erkeklerde görülen nadir kalp iltihabı riskine dair uyarı getirmelerini istedi.

Pandemide aşılara dair şüphelerimizi dile getirdiğimizde "hekim misin" diye çıkışan, hatta Hipokrat yeminini vestiyere bırakıp hastalarını "sakın ha elimize düşmeyin" diye tehdit eden Bengi Başar gibi pandemi meşhurlarına duyurulur.