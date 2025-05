1917'den beri ABD'ye Aaa notu veren Moody's, Körfez'den 3 trilyonluk anlaşmayla dönen Trump yönetiminin kredi notunu düşürdü.

Moody's'in, S&P'nin, Fitch'in bu notları neye göre verdiklerini artık anlamış olmalıyız değil mi?

Eğer hükümetler para babalarının, küresel sermayenin dümen suyunda politikalar uyguluyorlarsa muslukları açıyorlar. Sürüden ayrılırsa da para akışını vanadan kısıyorlar.

Mesele ekonomiden ziyade politik.

Bizim patronlar kulübü de sürekli buna vurguyu yapıyor.

Kürt sorunu ve demokrasiye dair sorunların kredi notumuzu düşürdüğünü ve sonuçta yabancı yatırımcıların Türkiye'den uzak durduğunu iddia ediyorlar.

Ne var ki, son 2 yılda 70 bin sivili katleden ve UCM kararıyla soykırımcı olduğu tescillenen, 200 gazeteciyi öldüren İsrail'deki yönetimin kredi notunun A'larla dolu olmasını izah edemiyorlar mesela.

Mikrofon görünce küresel kredi derecelendirme kuruluşlarına kendi ülkelerinin durumunun kötü olduğunu kanıtlamak için yırtınan TÜSİAD'ın, PKK'nın 47 yıl sonra kendini feshetmesi karşısında dut yemiş bülbüle dönmesi de ibretlik.

Ortada sermaye için tehdit oluşturacak bir güvenlik sorunu olmasa da PKK'nın elinde silah varken "yabancı yatırımcı ürkmekte haklı" mesajları veriyorlardı.

Şimdi altını kırmızı kalemle kalınca çizdikleri sorun ortadan kalkıyor. İlk kez çözüme bu kadar yakınız.

Çıkıp sürece destek verseler ya. "Biz de yabancı olsak gelmeyiz" diye yalandan empati yaptıkları sermayeye azıcık da olsa pozitif mesajlar gönderemezler mi?

Evet, sebebini biliyoruz. Çünkü bunlar müteşebbis değil, küresel sermayenin ülkemizdeki bayileri, yedieminleri.

Dertleri üretim olmadığı için de puslu havayı seviyorlar. Bilançolarında faaliyet dışı gelirlerin (para satmak gibi) asli işlerinden fazla olması her şeyi açıklıyor.

***





PKK'NIN TWEET'LERİNİ İKİYE KATLADILAR

Twitter, Kandil'deki terör ağalarının propaganda videolarından geçilmiyor.

Bu durumu yalnızca PKK çevresinin şımarıklığıyla izah etmek mümkün değil.

Zira paylaşımların yapıldığı hesapların çoğu ya yeni açılmışlar ya da profil resmi, adı değiştirilerek farklı bir görünüme sokulmuşlar. Ne idüğü belirsiz, provokatif troller.

Aklıma, bir ara Fetullah Gülen'in telefonda "Peygamber Efendimiz sosyal medyada tweet'leri ikiye katlayın buyurdu" diyen TUSCON yetkilisine verdiği "Siz de öyle yapın" mesajı geliyor.

Evet, Fetullah öldü ama firari FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönmek için tek şansları Erdoğan'ın gitmesi, Türkiye'nin duvara toslaması.

Bu yüzden Türkiye'nin yarım asırdır ayağına dolanan prangalarından kurtulması korkulu rüyaları.

İlkinde olduğu gibi, şimdi de çözümü dinamitlemek, kamuoyunu zehirlemek ve kışkırtmak için PKK propagandasına soyunmaları şaşırtıcı değil.

Uyanık olmalıyız.

***





CHP'DEN SONRA ŞİMDİ DE HİNDİSTAN BOYKOT DİYOR

Pakistan'ın son çatışmalarda Türk İHA'ları kullandığını iddia eden Hindistan, Türk malları ve şirketlerine dönük "Önce Millet" adlı boykot hareketi başlattı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'ın ticaretimizde önemli bir yeri yok. İhracatımız, ithalatımızın beşte biri.

Hindistan'ın boykotu, en fazla turizm ve havacılık sektörlerinde sınırlı bir etki yaratabilir. Ama aynı durum Hindistan için de geçerli.

Buna karşılık Pakistan'la ihracatithalat dengesi bizim lehimize. Aldığımızdan iki kat fazlasını satıyoruz.

Hindistan'ın Türk mallarına boykot kararına Pakistan'ın destek kampanyası başlatması da yüksek bir ihtimal.

***





JESTİN DOZU ÖNEMLİ

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne kırmızı halı seremonisi damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin en popüler konuğuydu. Yağmur altında Başbakan Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan'a kırmızı halıda yürürken "Dünyanın barış anahtarı sizde" tezahüratları yapıldı. "Rahatım" görüntüsü vermeye çalışan Macron'un Erdoğan'a parmağını kaptırması da çok konuşuldu.

Rama'nın İtalya Başbakanı Meloni'nin önünde diz çökmesi ise abartılı ve lüzumsuz bir jest olarak algılandı, gülüşmelere neden oldu.

Hakikaten o neydi öyle?