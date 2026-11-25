O görüntüye mutlaka sosyal medyada rastlamışsınızdır. Üzerinde beyaz önlük olan bir adam, harabeye dönmüş bir sokakta tek başına İsrail tankının üzerine yürüyor. Enkazın arasından çıkan, başı eğik, adımları ağır bir hekim.

27 Aralık 2024 sabahı Kuzey Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin önünde kayda geçen o karelerdeki çocuk doktoru Hüsam Ebu Safiye, hastalarını bırakmayı reddetmişti. Oğlu İbrahim'i daha önce bir drone saldırısında kaybetmiş, kendi de yaralanmıştı. Yine de kaldı. O gün hastane boşaltıldı, kendisi ve onlarca sağlık çalışanı gözaltına alındı.

O fotoğrafın üzerinden iki yıla yakın süre geçti. Doktor, İsrail'in "Yasadışı Savaşçılar Yasası" kapsamında idari gözaltında tutuluyor. Mahkemeler "İsrail için tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle serbest bırakılmasını reddediyor.

Ancak ortada kamuoyuna açık somut bir iddianame yok. Avukatları ve İnsan Hakları İçin Hekimler (PHRI) işkence, dayak, tek kişilik hücre, ciddi kilo kaybı ve sağlık durumunun kötüleştiğini bildiriyor. BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu tutukluluğu keyfi buldu.

Ebu Safiye tek başına değil. Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlara göre, Ekim 2023'ten bu yana 21 bin 976 çocuğun katledildiği Gazze'de 1700'ü aşkın sağlık çalışanı öldürüldü. Yüzlercesi gözaltına alındı; onlarcası hâlâ içeride.

WHO, yüzlerce sağlık tesisine yönelik saldırı kaydetti. Hastaneler, ambulanslar, doğumhaneler hedef alındı. Birçok tesis artık işlevsiz.

Yabancı doktorlar, Gazze'de şahit olduklarını "Hayatımda böylesini görmedim" diye anlatıyorlar. Amerikalı ortopedi cerrahı Dr. Mark Perlmutter, anestezi olmadan uyanık hâlde 5 yaşındaki bir kızın bacağını ampüte etmek zorunda kaldığını anlattı. Anestezist yalnızca şarkı söyleyebildi. "Bayılmasını umuyorduk" dedi.

Yıllarca felaket bölgelerinde çalışmış, 11 Eylül ve Katrina'da bulunmuş bir cerrah, Gazze'de gördüğü yıkımı, "Tüm önceki deneyimlerimin toplamından daha ağır" diye tarif etti. Çocukların kasıtlı hedef alındığına dair gözlemlerini paylaştı.

İngiliz plastik cerrahlar Dr. Victoria Rose ve Dr. Tom Potokar da benzer sahneler anlattı. Yanık, ampütasyon, ilaç ve malzeme yokluğu, her gün gelen toplu yaralanmalar... "Kamboçya ölüm tarlalarıydı, Gazze mezbaha" diyenler oldu.

Amerikalı ve Avrupalı gönüllüler, suyun, elektriğin, antibiyotiğin, hatta temel anestezinin olmadığı yerlerde çalıştıklarını, çocukların önlerinde öldüğünü anlattı.

Bu tanıklıklar, Ebu Safiye'nin neden kalmayı seçtiğini daha anlaşılır kılıyor. Kuzey Gazze'de son işlev gören hastanelerden biriydi Kemal Advan. Tahliye emirlerine rağmen kalan hekimler, sadece hasta bırakmıyor; o bölgede sağlık hizmetinin tamamen silinmesine direniyordu.

Ebu Safiye'nin hikâyesi ne tek bir doktorun öyküsü ne de savaşın yan etkisi. Anlattığımız, bir nesli yok etme hedefiyle uygulamaya konmuş sistematik yıkım projesinin resmi.

Orada gördüklerini anlatırken kelime bulmakta zorlanan hekimlerden birçoğunun kullandığı "Unfathomable" ifadesi ise girişte bahsettiğim o ikonik sahneden daha çarpıcı. Türkçeye şöyle çevrilebilir:

Kavranamaz. Anlaşılamaz. Akıl almaz.