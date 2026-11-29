Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin Danıştay tarafından onanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "Millet diyecek ki 'Nasıl aday olacak o zaman?' Bu konuda cuma günü bir şey söyleyeceğim işte. Haftaya cuma bu saatlerde sizler bunu değerlendiriyor olursunuz. Gelecek cuma bir basın toplantısıyla açıklayacağım. Bütün Türkiye o açıklamadan sonra başka bir şey konuşuyor olacak" dedi.

Partililer, Özel'in gündemi değiştirmesine kızgın olsa da olasılıkları tartışmaktan geri durmuyor.

Mansur Yavaş, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgi yok, ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim" diyerek tartışmadan sıyrıldı.

Geriye hangi olasılıklar kalıyor?

Dilek İmamoğlu'nun adını ananlar bile var. Ancak Yeni Parti "evet" dese bile olası bir muhalefet ittifakının Dilek Hanım'ın liderliğini kabul etmesi neredeyse imkânsız.

Zira Yeni Parti'nin 2028 seçimlerine Kılıçdaroğlu'nun altılı masasına benzer bir blokla gireceği kesin. Tek fark, bu kez Cumhur İttifakı'na yakınlaştığı düşünülen DEM'in masadan daha uzak tutulması olacak.

Yeni Parti'nin izleme komisyonuna üye vermeyeceğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Kasım'daki grup konuşmasında, "İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten, bakın açık söylüyorum ne ülkeye ne de millete hayır gelir" demişti.

Parti, dün de DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Yeni Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz beş seçimdir Yeni Parti'nin adaylarına oy verdik. Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum: Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim" şeklindeki çağrısının hemen ardından, komisyona üye vermeyeceklerine dair resmi yazıyı TBMM Başkanlığı'na sundu ve kapıları kapattı.

Özel'in İyi Parti ve Zafer Partisi'nin yanı sıra AK Parti tabanına hitap eden Yeniden Refah Partisi ve Yeni Yol grubuyla da temasları olduğu biliniyor.

Ancak son dönemde her masada adı geçen Ali Babacan başta olmak üzere muhafazakâr gelenekten gelen bir ismin, muhalif seçmenin "Ekmeleddin İhsanoğlu" travmasını yeniden canlandıracağı kesin.

Bu durumda en güçlü olasılık, Özgür Özel'in "emanetçi" bir aday olarak kendi adını öne çıkarması. İmamoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmesi de mümkün.

Böylece hem Silivri'yi memnun etmiş olur hem de İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce yaptığı gibi, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekeyle ilgili bir "tedbir" almış olur.