Hafter'in Ankara'ya gelişi ve Libya'nın doğusunun mutabakatı onaylaması, Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasına fiili geçerlilik kazandırdı. Anlaşma artık sadece batı Libya'nın değil, doğunun da belgesine dönüştü.

Yunanistan'ın tepkisi beklenirdi. AB tarafında ise daha sınırlı katılımla yapılan toplantıda esas olarak Yunanistan'ın ve birkaç yetkilinin sesi duyuldu. Bu dar çerçevede Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor şöyle dedi:

"Türkiye, AB'nin komşusu. Libya da AB'nin komşusu. Ancak birbirlerinin komşusu olduklarını hiç düşünmemiştik, çünkü değiller. Dolayısıyla, bu mutabakat zaptının gerekçesi hukuki değil, tamamen siyasidir."

Amor, Türk ve Libyalıların pozisyonunun "geometri yasalarına da meydan okuduğunu" ekledi. Ton alaycıydı.

Ancak mesele sadece geometri değil. Uluslararası hukukta temel bir ilke var. Üçüncü taraf, iki egemen ülke arasında imzalanmış bir anlaşmayı tek başına geçersiz kılamaz. Türkiye ile Libya kendi kıyıları arasında bir mutabakat imzaladı. AB veya Yunanistan bu anlaşmayı "yok hükmünde" ilan edebilir ama bu ilan, anlaşmanın tarafları açısından hukuki sonuç doğurmaz.

Ayrıca aynı geometri 2020'de neden gündeme gelmedi? Yunanistan ile Mısır anlaşma imzaladığında Türkiye, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır" demişti. Sözde sınırlandırılan alanın Türk kıta sahanlığı içinde kaldığını savunmuştu. O gün ne Amor ne de AB, Yunanistan ile Mısır'ın "karşıt kıyısı olmadığı" yönünde bir itiraz yükseltti. Geometri tezinin o anlaşmada neden uygulanmadığı hâlâ cevapsız.

Çünkü ortada çifte standart var. Eşit uzaklık çizgisi Yunan adaları için mutlak hak sayılırken, Türk kıta sahanlığı için geçersiz ilan ediliyor.

Türkiye'nin savunduğu şey ise geometriyi tek başına kutsal saymamak. Kıyı uzunlukları, adaların konumu ve hakkaniyet ölçütü de hesaba katılmalı. Özellikle anakaraya yakın adaların tam etki üretmesi, kıyı uzunluğu çok daha fazla olan anakaranın deniz alanını orantısız biçimde daraltıyor.

Bu yaklaşım uluslararası yargı kararlarında da görülen bir gerçek. Sınırlandırma eşit uzaklıkla başlamaz, hakkaniyetle sonuçlanır.

Amor'un alaycı cümlesi ne hukuku ne de coğrafyayı değiştiriyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat tarafları bağlar. Üçüncü tarafın "geçersiz" ilanı bu bağı ortadan kaldırmaz. Aynı mantıkla Türkiye'nin 2020'de Yunanistan-Mısır anlaşmasına yönelttiği itiraz da hâlâ geçerliliğini koruyor.

Doğu Akdeniz'de kalıcı sınır, eşit uzaklık iddiasıyla değil, kıyı uzunlukları ve hakkaniyet ölçütüyle çizilecek. Gerisi siyasi gürültü.