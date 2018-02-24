Zeytin Dalı Harekâtı'nın cephedeki zorlu boyutu kadar, istihbarat ve kamu diplomasisi boyutu da çok önemli. Daha birkaç gün önce rejim güçleri gibi gösterilen paramiliter unsurlar üzerinden sergilenen taktik manevra başlamadan bitirilirken, YPG'li teröristlerin, rejim bayrağı ile Afrin kent merkezinde gösteri yapacağı öngörüsü de doğru çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i kuşatma aşamasına yaklaştıkça rejim, İran yanlısı milisler, YPG ve DEAŞ, alanda her türlü paslaşmayı hızlandırdılar. Terör örgütü DEAŞ mensuplarının, YPG'lilerin yanında yer aldığına dair bilgiler de çok fazla. ABD'nin, YPG'yi kullanarak Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı devlet altı yapı ile esasen İran'ı hedef aldığı açık gerçekken, Tahran'ın sırf Ankara'nın elini zayıflatma hırsı ile girdiği oyunların da haddi hesabı yok. Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele ederek üstünlük kazandığı, örtülü operasyonlar yapan İran'ın ise kaybettiği yine bu ülkedeki kanaat önderlerince paylaşılmaya başlandı bile.

ABD derseniz... "Rusya ile ilişkilerinizin arka planını bilmek istiyoruz. İran ile ilişkilerinizi de kesmelisiniz" diye ileri geri konuşurken YPG unsurları ile bağlarını operasyonel ortaklığın ötesine de taşıma inadından vazgeçmiş değil.

Rusya derseniz... Lazkiye ve Himeymim'deki üslerinin güvenliği için İdlib'de Türkiye'nin çatışmasızlık bölgeleri kurmasında ısrar ederken sanki Afrin'e yönelik hava koridorunu açmasının mahsuplaşması içinde. Bolu Komando Tugayı gibi TSK'nin en seçkin birlikleri sırf Rusya ile mutabakatın sürdürülebilirliği adına İdlib ve çevresinde konuşlanmış durumda. Üstelik Rusya da ABD'nin elindeki YPG kartını, enstrümantal olarak kullanmaktan geri durmamakta.

İşte bu yüzden Türkiye'nin yerli ve milli kapasitesi ile kendi göbeğini kendi kesmesi kaçınılmaz gereklilik. Ve bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye sahasında tesis ettiği yerel ağ, hayati önemde. İstihbarat kabiliyeti ve yerele hâkimiyeti sayesinde Türk askeri daha Afrin'e girmeden terör unsurlarının ve onlara yardım-yataklık edenlerin nerede, ne vaziyette olduğunu bilerek nokta operasyon yapabilecek aşamada.

Özetle... Terör devleti oluşumuna karşı Türkiye, tüm milli güç unsurlarını seferber etmiş durumda. Böyle bir gücün alamayacağı sonuç yoktur. Allah Mehmetçiğin yar ve yardımcısı olsun.