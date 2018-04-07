Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara yeniden odaklanmanın zamanı geldi. AK Parti'nin oluşturduğu 5 komisyon, 15 gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a nihai sunumu yapacak ve Meclis tatile girmeden bu düzenlemelerin yasalaşması sağlanacak.

Anayasal zamanlama hassasiyeti nedeni ile 'Yerel Yönetimlere' öncelik verilecek. Mahalli idareler seçimlerine bir yıl kala ilk adımın atılması gerekecek.

Ve sırasıyla 'Yürütmenin Yapılandırılması', 'Kamu Personel Rejimi', 'Yerel Yönetimler', 'Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatı' ile 'Meclis İçtüzüğü'nde uyumlaştırma tamamlanacak.

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