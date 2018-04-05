Cumhurbaşkanlığı Külliyesi iki gündür, kelimenin tam anlamıyla tarihi anlara sahne oldu. Türkiye'yi küresel süper lige terfi ettirecek nükleer güç santrali projesinin temel atma töreninin yankıları devam ederken, 6'ncı yılını geride bırakan Suriye iç savaşında, insani ve siyasi çözüme en yakın eşik de Ankara'da aşıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşen üçlü zirve, bölgesel krizlerin aşılmasında netice veren yapıcı bir "çözüm modelini" küresel düzeyde tescil ettiği gibi, Suriye ve Ortadoğu'ya yönelik pek çok gizli planı bozan hamleleri beraberinde getirdi. Ve çok daha önemlisi Türkiye, "kirli tezgâhları bozan, oyun kuran rolü" ile ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespitiyle... "Suriye huzur bulmadan, Türkiye de huzur bulmaz!" Bu da demek oluyor ki "Suriye'de, Türkiyesiz veya Türkiye'ye rağmen adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunamaz!"

***

***