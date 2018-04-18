Erdoğan haklı ‘kalıcı çözüm gerekli’

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Türk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı, Kimyasalla öldürmekle konvansiyonel silahla öldürmek arasında bir fark yok” dedi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Suriye'deki kimyasal kullanımı ile eski çift taraflı casus Skripal'ın Londra yakınlarındaki Salisbury'de kızıyla birlikte zehirlenmesi olayında bağlantının Rusya olduğunu öne sürdü. Chilcott, bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

BAĞLANTI RUSYA: Skripal davası ile Suriye'de yaşananlar arasında bağlantı var. İki olayda da kimyasal silah kullanımı söz konusu. Farklı çerçevede de olsa her iki olayın bağlantısı Rusya.

RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI: Skripal ve kızına yönelik saldırıda kullanılan sinir gazı Noviçok ailesine bağlı bir kimyasal ve ancak bir devletin geliştirebileceği saflıkta. Suriye'de ise Rus tarafı, kimyasal silah stoklarının eritileceği ve kullanılmayacağı garantisi vermişti ancak sözünü tutamadı.

ERDOĞAN DA SORUMLULUĞA İŞARET ETTİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Rejim üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerin sorumluluklarını hatırlattı.

RUSYA VETO EDİYOR: Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak kimyasal silah stoklarının bağımsız uzmanlar tarafından araştırılması taleplerini 6 kez veto etti.

MÜDAHALENİN GEREKÇESİ: Suriye'deki askeri müdahale insani acılara son verebilmek amacıyla gerçekleştirildi. Amacı, Esad rejiminin 'gelecekte kimyasal silah kullanabiliriz' fikrine kapılmasına izin vermemekti.

REJİMİ DEĞİŞTİRMEYİ HEDEFLEMEDİK: Suriye'deki iç savaşın gidişatını ve rejimi değiştirmek gibi bir amacımız yok. Rusya'nın Suriye'deki stratejik hedeflerinin altını kazmak gibi amacımız da yok.

ERDOĞAN HAKLI: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'kimyasalla öldürülmekle konvansiyonel silahla öldürülmenin arasında nasıl bir fark var?' sorusu konusunda) Erdoğan son derece haklı. İnsani açıdan hiçbir farkı yok. BM tarafından yürütülen Cenevre süreci kapsamında Suriye'deki sivil savaş için kalıcı bir çözüm arayışı içindeyiz. Her insanın vereceği en doğal reaksiyon da budur. Ancak uluslararası kanunlar gereğince kimyasal silahlar yasa dışı silah olarak ilan edilmiş durumda. Bu, 20. yüzyılda kazanılmış en büyük başarılardan bir tanesi. Biz bu büyük başarının korunması gerektiğine inanıyoruz.



TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK VE BÖLGEDE BÜYÜK BİR AKTÖR

Büyükelçi Domunick Chilcott, (Türkiye'nin, ABD - İngiltere - Fransa'nın müdahalesine destek vermesi ancak Skripal olayında doğrudan bir destek mesajı vermemesi konusunda) şu değerlendirmeyi yaptı: Türkiye, Suriye'ye yapılan askeri müdahalede destek verdi. Memnunuz çünkü, Türkiye Birleşik Krallık için önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda bu bölgede çok büyük bir aktör. Skripal konusunda da Türk hükümetinin desteğinin bizim yanımızda olduğunu net şekilde hissediyoruz. Ama Putin'in Ankara'ya gelmesi, Astana sürecinin devam ediyor olması, Türkiye'nin Rusya ile iş ilişkilerini devam ettirmesi gerekliliğini de anlıyoruz. Bütün bunlar kamuya açık şekilde yapılmasını engelliyor olabilir ve biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Son operasyon Türkiye'nin, Rusya ve İran ile sürdürdüğü Astana sürecine mesaj gönderiyor değil.



RAPOR, İNGİLTERE'Yİ TEYİT EDİYOR

Büyükelçi, "Uluslararası Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü, Skripal dosyasıyla ilgili raporunu 12 Nisan'da açıkladı. Rapor Birleşik Krallık'ın bulgularını teyit ediyor. Bizce, suikast girişiminden Rus devleti sorumlu. Rusya kimyasal silah kullanımı konusunda gerçekleri karartmaya çalışıyor" dedi.