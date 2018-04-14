Türkiye gerek küresel ve bölgesel gerekse iç gündem itibariyle büyük hesaplaşmalara sahne oluyor. Suriye sahasında devam eden bilek güreşi, asırlık ertelenmiş iddiaların süper güçlerce yeniden sahnelenmesinden ibaret. Tabii ki olan bu coğrafyanın masumlarına, bilhassa Müslümanlara oluyor.

Harita değişiklikleri, yönetim tasfiyeleri, etnik ve mezhebi fay hatlarının kırılması, "enerji ve su kaynakları ile ticaret yollarına hâkimiyet" mücadelesinin araçları olarak karşımıza çıkıyor.

Global aktörler, kritik kavşaktaki ülkelerde seçilmiş iktidarlardan, gücünü milletten alan liderlerden ve bu yöneticilerin milli çıkarlarının peşinde koşmasından hiç ama hiç hazzetmiyorlar. Demokratik ülkelerde vesayet odaklarını cesaretlendirmek yani meşru iktidarları asker veya yargı eliyle hizaya sokmak küresel güçlerin hep işine geliyor. İktidar ve sermaye dağılımını değiştirmeyi de vaat ettikleri bu yöntem sayesinde kendilerine gönüllü ortaklar da bulabiliyorlar. Ki 28 Şubat 1997'de, bin yıllık planlanan o karanlık süreç de bu büyük oyunun Türkiye'deki örneği olarak görülebilir. Çok şükür, büyük bedeller ödenme pahasına o günler geride kaldı.

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