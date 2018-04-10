Türkiye'ye çekilen operasyonlara, kur oyunlarına, faiz tuzaklarına teslim mi olacağız? Asla!

Karamsarlık pompalayan ve bunu bulaşıcı hastalık gibi yayanlara kulak mı kabartacağız? Asla!

Bugün kurguladıkları senaryolarla geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara geçit mi vereceğiz? Asla!

Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen "Proje Bazlı Teşvik Tanıtım Töreni" Türkiye'nin "gerçek gündemidir!" Türkiye'nin davası, "yatırım, üretim, istihdam, ihracattır!" Ülkemizin, dedikoduyla spekülasyonla, manipülasyonla kaybedecek tek dakikası yoktur...

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Yeni teşvik politikası Türkiye ekonomisi ve ekonomiyi yönetenler bakımından "" niteliğindedir.?" diye sorulacak olursa... Cevabını, bizzat Cumhurbaşkanıvermiştir:!"İşte; zihniyet değişimi deburada. Eski tarz bürokrasi,teşvikler konusunda yıllarcadefans yaptı. Yatırımave kazandıracaklarına odaklanmakyerine, daha temeliatılmayan tesislerden ne alacağınabaktı. Destek olmadı,aksine köstek oldu.Şimdi, 100 milyon dolar ve üstündeki ölçekli yatırımlara, katma değer üreten, teknoloji geliştiren firmalara "" getiren bir Türkiye var.Eğer yatırım yapılmıyorsa Kurumlar, Gelir veya Gümrük Vergisi'nden, sigorta priminden fedakârlıkta mı bulunmuş oluyorsunuz?! Peki, yatırım yapılması için vergi ve sigorta indirimleri, enerji ve finansman destekleri verince, devlet kayba mı uğramış oluyor?Bu sorunun cevabı eski Türkiye için "" idi. Yeni Türkiye ise konuya farklı ve yapıcı bakıyor.... 23 projenin taahhüt ettiği 33.5 milyar dolarlık yatırımı, cari açığın 26 milyar dolar azalmasını, 6 milyar dolarlık ihracat artışını, 169 bin istihdamı özetle, ekonomik büyümeyi önemsiyor.Ve son nokta... "" yoluna mayın döşeyenmalum sermaye çevreleri...Bir süre daha Türkiye'nin direncini test edebilir. Ve emin olun, bir süre sonra bir şey olmamış gibi gelip yine bu ülkeye kaynak aktarmak durumunda kalır....