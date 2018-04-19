Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ilkesel olarak erken seçime sıcak bakmadığı biliniyor. Hatta 2 Nisan'daki MYK toplantısında, erken seçimle ilgili beklentileri hatırlatan milletvekillerine, "Kapatın bu konuları ve gündemden çıkartın. Böyle bir çalışmamız yok" demişti.

Peki, sonra ne oldu? Başbakan Binali Yıldırım, 3 Nisan'da resmi programında görünmeyen bir ziyarette bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasındaki o görüşmenin, kurultay sonrası tebrik ziyareti gibi sunulsa da erken seçim konusunun açıldığı zirveye dönüştüğü artık net. MHP liderinin erken seçim gerekçelerini Başbakan Yıldırım'ın da makul kabul ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla MHP'deki erken seçim niyetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin çekirdek kadrosu günler öncesinden dikkate alıyor. Bununla birlikte, seçimin öne alınmasının gerekli olup olmadığı veya olası seçim tarihinin, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ilk istişareden sonra kamuoyu ile paylaşılabileceği düşünülüyordu. Bu yönüyle bakıldığında Bahçeli'nin 17 Nisan Salı günü partisinin grup toplantısındaki, "26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini birlikte gerçekleştirelim" çağrısının bir bakıma sürpriz etkisi yarattığı söylenebilir.

Biraz daha geriye gittiğimizde... MHP liderinin, parti kurmaylarına sık sık "erken seçimi çağrıştıracak" mesajlar hatta tarihler de verdiği kulislerde konuşuluyordu. Yakın zamanda partinin yetkili kurullarına, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi değişmeli. Yerel seçimlerin önce yapılmasının bazı riskleri var. Yakında bunu açıklayacağım. Göreceksiniz medya, 'Şok şok! Yine MHP, yine erken seçim!' diye yazacak" dediği ve hatta gülümsediği de anlatılıyor.

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