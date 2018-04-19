Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ilkesel olarak erken seçime sıcak bakmadığı biliniyor. Hatta 2 Nisan'daki MYK toplantısında, erken seçimle ilgili beklentileri hatırlatan milletvekillerine, "Kapatın bu konuları ve gündemden çıkartın. Böyle bir çalışmamız yok" demişti.***
Peki, sonra ne oldu? Başbakan Binali Yıldırım, 3 Nisan'da resmi programında görünmeyen bir ziyarette bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasındaki o görüşmenin, kurultay sonrası tebrik ziyareti gibi sunulsa da erken seçim konusunun açıldığı zirveye dönüştüğü artık net. MHP liderinin erken seçim gerekçelerini Başbakan Yıldırım'ın da makul kabul ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla MHP'deki erken seçim niyetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin çekirdek kadrosu günler öncesinden dikkate alıyor. Bununla birlikte, seçimin öne alınmasının gerekli olup olmadığı veya olası seçim tarihinin, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ilk istişareden sonra kamuoyu ile paylaşılabileceği düşünülüyordu. Bu yönüyle bakıldığında Bahçeli'nin 17 Nisan Salı günü partisinin grup toplantısındaki, "26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini birlikte gerçekleştirelim" çağrısının bir bakıma sürpriz etkisi yarattığı söylenebilir.
Biraz daha geriye gittiğimizde... MHP liderinin, parti kurmaylarına sık sık "erken seçimi çağrıştıracak" mesajlar hatta tarihler de verdiği kulislerde konuşuluyordu. Yakın zamanda partinin yetkili kurullarına, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi değişmeli. Yerel seçimlerin önce yapılmasının bazı riskleri var. Yakında bunu açıklayacağım. Göreceksiniz medya, 'Şok şok! Yine MHP, yine erken seçim!' diye yazacak" dediği ve hatta gülümsediği de anlatılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli'nin çıkışı sonrası Başbakan Yıldırım ve partisinin ileri gelen isimleri ile yaptığı değerlendirmelerde, erken seçimin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve "Mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım
" direktifi verdi.
Bu sırada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de salı günü Bahçeli ile yaptığı 20
dakikalık görüşmeden edindiği izlenimleri
Cumhurbaşkanı'na aktardı. Bahçeli'nin,
"Biz erken seçimin yolunu açtık, tarihte ısrar etmeyiz
" görüşünde olduğu belirtildi.***
Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kısa basın açıklaması için kameraların karşısına geçerken mütevekkil bir tavır içinde idi. O, kadere inanan ve millete güvenen ruh hali tepeden tırnağa beden diline yansımıştı.
Cumhurbaşkanı'nın, "en erken tarihte seçim
" yaklaşımı üzerine "üç gelişme
"
yaşandı. Birincisi
, Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran 2018 tarihi, üniversite yerleştirme sınavına denk geldiği için sınavlar bir hafta ileriye alındı. İkincisi
, Yüksek Seçim Kurulu
ile temas kuruldu. YSK
'nın, daha önce 53 günde seçimleri tamamladığına ilişkin örnek performansları olduğu kayda geçirildi. Üçüncüsü
, seçim kararı alınmadan önce mini bir uyum paketinin Meclis'ten geçmesi gerektiği sonucuna varıldı.***Son olarak
... Bahçeli'nin gerekçeleri iyi kötü bilindiğine göre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimi nasıl formüle etmiş oldu
?" En önemli husus,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmekte olan eski sistemin çelişkileri ve giderek yeni sistemin altının oyulmasına dönük siyasi faaliyetlerin artması idi. Ayrıca
... Ekonomi üzerindeki "yüksek faiz-yüksek kur baskısı
" da bir diğer faktör
oldu. Nihayet
... Terörle içeride ve dışarıda mücadele için güçlü siyasi liderliğin güven tazelemesi gereği de ağır bastı.