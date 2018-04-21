Seçimlerin, mümkün olan en erken tarihe çekilmesinin içeride ve dışarıda birçok hesabı bozduğuna kuşku yok. Bence en önemlisi, AK Parti tarlasını sürmek için fırsat kollayanların tüm heves ve iştahlarının kesilmesi oldu. Seçimler, sonbahara bırakılsaydı, gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gerekse AK Parti'nin iç bünyesine yönelik operasyonel faaliyetlere zaman kazandırılacak, muhalif blok da karşı stratejiler geliştirebilecekti. Buradaki "muhalif" vurgusunun, muhalefet partileri ile sınırlı olmadığı, bazı siyasi partiler üzerinden toplumsal mühendislik tasarlayan daha geniş bir çerçeve olduğu çok açık.

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