Ekonomiye açık operasyon var

Enerji Bakanı Berat Albayrak, kurlarda yaşanan oynaklığın ekonomiye yapılan operasyon olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, “Birileri kol kesmeye çalışıyor” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün bir araya geldiği gazete ve TV'lerin Ankara temsilcilerine siyasetten ekonomiye kadar geniş açıklamalarda bulundu. Ekonomiye açık ve net operasyon yapıldığını söyleyen Bakan Albayrak, "Kol kesme pahasına Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar" dedi. Albayrak'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları özetle şöyle:

KOL KESME OPERASYONU: Ekonomiye çok açık net bir operasyon söz konusu. Bunu sokaktaki insanlar da biliyor. Birileri kol kesme (zarar etme) pahasına Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik hareket içinde. Kol kesme pahasına Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran'dan sonra Türkiye'nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır.







DALGALANMANIN SEÇMENE ETKİSİ: Dalgalanmalar pozitif de negatif de etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimidir, anlatılmasıdır. Çünkü siz dünyada rekor büyüme gerçekleştiriyorsunuz. 2018 ilk çeyrek büyümesi için de yüzde 7'ler konuşuluyor. Halkımızın özellikle 3-5 yıldır yaşananlardan sonra bağışıklık sisteminin daha da güçlendiğine, farkındalık düzeyinin daha da arttığına olan inancımdan hareketle bu sürecin de hayırlı olacağına inanıyorum.







VİCDANIM RAHAT: Yerli üretim, yerli kaynak, istihdam, ithalatın düşmesi, cari açığın düşmesi, bütün bu yol haritası hazırlandı. Vicdanım rahat. Yeni bakana, 'buyur arkadaşım' diyeceğiz. Berat Albayrak geldi böyle, sonra? Berat Albayrak bugün var, yarın yok. Berat Albayrak'tan sonra bu süreç devam etmeyecek mi?







YERLİ ENERJİ: Yerli enerji payında mayıs başı itibarıyla yüzde 51.17'ye ulaştık, bu rekor düzeyinde bir rakam, müthiş bir rakam elhamdülillah. Hele hele tarihin en kurak kışlarından birinin geçtiği dönemde.







SONDAJ HAMLESİ: Hakkari'ye gidiyorum, ilk defa Çukurca'da sınırın dibinde sondaj yapacağız. Karada daha aktif sondaj stratejisi güdüyoruz. Doğu Akdeniz'de de bu sene en az bir sığ, bir de derin sondajımızı yapacağız.

DOĞU AKDENİZ: Doğu Akdeniz'de, Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar açık, net ve somut bir diplomasi izlemiştir. 3 tane saha var. Türkiye'nin kara suları, Kuzey Kıbrıs ve muvazaalı bölgeler. Doğu Akdeniz birilerinin gölü değil. Gemilerinizi gönderirseniz, o gemileri oraya sokmayız. Artık eski Türkiye yok.