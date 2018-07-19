Devlette büyük dönüşüm tüm hızıyla sürerken, ekonomi ve güvenlik, Türkiyemizin öncelikli alanları olmayı sürdürüyor. İlk bölümde yeni ekonomik programa ve müellifine dair tespitlerimizi paylaştığımıza göre, terörle mücadele boyutundaki gelişmelere ve stratejilere de değinebiliriz.

Terörü, kaynağında kurutma doktrini çerçevesinde içeride ve dışarıda sürdürülen operasyonların somut neticeleri görülmeye başlandı. Bilhassa, Doğu ve Güneydoğu'da bir ara 4-5 bine ulaşan PKK'lı terörist sayısının 1.000 civarına gerilemesini, örgütün yeni insan kaynağı temininde güçlük çekmesini not etmekte fayda var.

Silahlı kuvvetlerin, anlık istihbarat, teknoloji ve insansız hava araçları ile sağladığı üstünlük, örgütün bağlantı hatlarını felç etmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde...

Şırnak-Hakkâri hattında başlatılacak kapsamlı operasyonları,

Terör örgütünün "özel hedef" seçilen unsurlarına dönük çalışmaları,

Belirli hedeflere karadan sızarak etkisiz hale getirme planlamasını dikkate aldığımızda, PKK terör örgütünün giderek marjinalize olacağını vurgulayabiliriz.