Korumacılık küresel refahı olumsuz etkiler

G20 mesaisine yoğun temaslarla başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korumacı önlemleri eleştirdi: Gerekli önlem alınmazsa üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı mevkidaşları ile ekonomi diplomasisi alanında yoğun temaslarda bulundu.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, "Küresel Ekonomik Riskler" başlıklı toplantıda konuştu.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te düzenlenen G20 toplantısında Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.



TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bakan Albayrak konuşmasında "Gerekli önlemleri almadığımız sürece, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır" dedi. Albayrak şu mesajları verdi:

Gerekli önlemleri almadığımız sürece korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devam etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makro ihtiyati politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur.





Bakan Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile de bir araya geldi.



KARARLI TEMEL POLİTİKALAR

Yeni Cumhurbaşkanlığı yapısı Türkiye'nin yönetiminde yapısal değişiklikler getirmiştir. Bakanlıkları ve kurumları yeniden düzenleyip, kabinede yer alan bakan sayısını 26'dan 16'ya düşürdük. Ekonomi tarafındaki bakanlık kurgusunu da değiştirdik.

Ekonomi ile ilgili 6 yerine 3 bakanlık bulunmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali politikalar ve borç yönetiminden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı reel sektörden, Ticaret Bakanlığı ise ticaret ile ilgili konulardan sorumlu olacaktır. Ekonominin gelecek dönem için önceliklendirildiğinin altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda ekonomi politikalarını kararlılıkla takip etmek amacıyla temel politikalar belirliyoruz. Bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye ve iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanmış durumdayız.

Orta Vadeli Ekonomik Programımızı kamuya açık ve denetlenebilir şekilde, tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız.



ALTYAPI YATIRIMLARI BARIŞA KATKIDA BULUNMALI

Bakan Berat Albayrak, "Altyapının Finansal Bir Varlık Kategorisine İlişkin Yol Haritasının İlerletilmesi" oturumunun da açılış konuşmasını yaptı. Albayrak burada da şu mesajları verdi:

Türkiye yüksek kaliteli altyapı projelerinin uygulanmasında uzun süredir devam eden ve başarılı bir performansa sahiptir. 2002'den bu yana hükümetimiz, ülke genelinde altyapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırmıştır. Bu önceliklendirme iki temel hedefe dayanmaktadır: Birincisi, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması, ikincisi bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunulmasıdır.



KAZAN-KAZAN FIRSATI

Altyapının geliştirilmesine yönelik olarak anlayışımız şudur: Bu çabalarımız yalnızca projenin taraflarına katkı sağlamakla yetinmemeli, aynı zamanda geniş bir toplumun geniş bir kesimi için kazan-kazan fırsatı yaratmalıdır. Diğer yandan, altyapı geliştirme faaliyetlerimiz istihdam yaratma, eşitsizliklerle mücadele etme ve terörizmle savaşma hedeflerimize de katkıda bulunmaktadır. Türkiye son 10 yılda dünyada yapılan en büyük 10 altyapı projesinden 6'sına ev sahipliği yaptı. Son 16 yılda, kümülatif yatırımlarımız toplamı 420 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır.