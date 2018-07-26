Devlette büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı bu sıcak günlerde, devletin devlet olduğu merkezlerde de yeni döneme uyum çalışmalarının hız kazandığı gözleniyor. Örneğin, Milli İstihbarat Başkanlığı, "Kale"sine taşınmaya hazırlanıyor. "Kale", istihbarat teşkilatının yeni karargâhı olacak ve sonbahardan itibaren hizmete girecek.

Milli İstihbarat demişken... Yakın tarihi -eksisi ve artısı ile- kısaca hatırlamakta fayda var. Zira, 2011'de -o zamanki- Başbakanlık Ofisi'nde "böcek" tabir edilen dinleme cihazlarının tespitinden başlayıp, Şubat 2012'deki -MİT'e karşı- FETÖ'cü ilk kalkışma denemesine kadar yaşananlar bir devletin kaderini etkileyecek ciddiyetteydi.

Sonrasında kamuoyuna da mal olan bir dizi olay yaşandı. Ki en kritiği, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki istihbarat üretim kapasitesine dair sorgulamalardı. Lakin anlaşıldı ki bir istihbarat teşkilatı kelimenin tam anlamı ile yerli ve milli olmalı, -asker dahil- sistemik riskleri tespit ve önleme noktasında tam yetki kullanabilmeliydi.

Nitekim... MİT'ten, Milli İstihbarat Başkanlığı'na (MİB) evrilen süreçte teşkilat, devletin FETÖ hücrelerinden temizlenmesinde ve dış kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesinde hayati roller oynadı. FETÖ'nün gizli iletişim kanalı ByLock veri tabanının deşifresi, ankesörle ardışık arama sisteminin ortaya çıkarılması, en az 26 bin FETÖ'cü polisi kapsayan arşivin ele geçirilmesi, TSK içindeki 'mahrem abilerin' belirlenmesi, cezaevlerinde görevli infaz memurlarından 3-4 bin kripto FETÖ'cünün tasfiyesi, yurtdışındaki FETÖ'cülerin derdest edilip Türkiye'ye getirilmesi...

Ayrıca... Toplumsal zihni kodlarda özel yer tutan Musul Konsolosluğu personelinin sağ salim ailelerine kavuşturulması ile Zeytin Dalı Harekâtı sürerken Afrin başta olmak üzere Kuzey Suriye'de sağlanan anlık ve nokta istihbaratın kurtardığı vatan evlatları...

Irak'ın kuzeyinin terör örgütü PKK için artık güvenli alan olmaktan çıkarılması...

Netice itibariyle açık hale gelen bu faaliyetler içinden, FETÖ'ye dönük olanları özel olarak not etmek durumundayız. Devletin kılcal damarlarına kadar sirayet eden FETÖ unsurları sistemden ayıklandıkça, FETÖ de yabancı istihbarat örgütleri için "kullanışlı enstrüman" olmaktan çıkmaya başladı.

FETÖ'nün, devlet içinde devlet olan yapısı yıkıldıkça Türkiye de küresel operasyonların kolay hedefi olmaktan uzaklaştı.

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Şurası bir gerçek ki devlet yeniden inşa edilirken milli istihbaratın önemi eskisinden de fazla. Devletteki yeni kurumsallığın sürdürülebilirliği kadar kadroların güvenilirliği meselesi de çok hassas. Yeni devleti, milletten yetki alan Cumhurbaşkanı'na göre değil de fırsattan istifade kendi hedef ve amaçları doğrultusunda kurgulamak isteyen her odak bakımından Milli İstihbarat Başkanlığı bir manada engel konumunda!Tam da bu nedenle, önümüzdeki dönemden itibaren Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun (MİKK), bizzat Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanması mutlak gereklilik. Milli İstihbarat Başkanı'ın, öteden beri savunduğu bu model, Cumhurbaşkanı'nın milli güvenlik siyasetine dair inisiyatifini de artıracak bir aşamayı işaret ediyor.Yasa gereği bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları kendi konularında istihbarat oluşturma, MİB tarafından istenecek bilgileri temin etme ve istihbarata karşı koyma yükümlülüğü altında. Kamu kurumlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak, istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, -geçen yıl- Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında MİKK kurulduğu gözden uzak tutulmamalı.... Yeni devlet, yerli ve milli istihbaratla, o istihbaratı üreten deneyimli kadrolarla teminat altında olur!