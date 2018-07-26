Devlette büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı bu sıcak günlerde, devletin devlet olduğu merkezlerde de yeni döneme uyum çalışmalarının hız kazandığı gözleniyor. Örneğin, Milli İstihbarat Başkanlığı, "Kale"sine taşınmaya hazırlanıyor. "Kale", istihbarat teşkilatının yeni karargâhı olacak ve sonbahardan itibaren hizmete girecek.
Milli İstihbarat demişken... Yakın tarihi -eksisi ve artısı ile- kısaca hatırlamakta fayda var. Zira, 2011'de -o zamanki- Başbakanlık Ofisi'nde "böcek" tabir edilen dinleme cihazlarının tespitinden başlayıp, Şubat 2012'deki -MİT'e karşı- FETÖ'cü ilk kalkışma denemesine kadar yaşananlar bir devletin kaderini etkileyecek ciddiyetteydi.
Sonrasında kamuoyuna da mal olan bir dizi olay yaşandı. Ki en kritiği, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki istihbarat üretim kapasitesine dair sorgulamalardı. Lakin anlaşıldı ki bir istihbarat teşkilatı kelimenin tam anlamı ile yerli ve milli olmalı, -asker dahil- sistemik riskleri tespit ve önleme noktasında tam yetki kullanabilmeliydi.
Nitekim... MİT'ten, Milli İstihbarat Başkanlığı'na (MİB) evrilen süreçte teşkilat, devletin FETÖ hücrelerinden temizlenmesinde ve dış kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesinde hayati roller oynadı. FETÖ'nün gizli iletişim kanalı ByLock veri tabanının deşifresi, ankesörle ardışık arama sisteminin ortaya çıkarılması, en az 26 bin FETÖ'cü polisi kapsayan arşivin ele geçirilmesi, TSK içindeki 'mahrem abilerin' belirlenmesi, cezaevlerinde görevli infaz memurlarından 3-4 bin kripto FETÖ'cünün tasfiyesi, yurtdışındaki FETÖ'cülerin derdest edilip Türkiye'ye getirilmesi...
Ayrıca... Toplumsal zihni kodlarda özel yer tutan Musul Konsolosluğu personelinin sağ salim ailelerine kavuşturulması ile Zeytin Dalı Harekâtı sürerken Afrin başta olmak üzere Kuzey Suriye'de sağlanan anlık ve nokta istihbaratın kurtardığı vatan evlatları...
Irak'ın kuzeyinin terör örgütü PKK için artık güvenli alan olmaktan çıkarılması...
Netice itibariyle açık hale gelen bu faaliyetler içinden, FETÖ'ye dönük olanları özel olarak not etmek durumundayız. Devletin kılcal damarlarına kadar sirayet eden FETÖ unsurları sistemden ayıklandıkça, FETÖ de yabancı istihbarat örgütleri için "kullanışlı enstrüman" olmaktan çıkmaya başladı.
FETÖ'nün, devlet içinde devlet olan yapısı yıkıldıkça Türkiye de küresel operasyonların kolay hedefi olmaktan uzaklaştı.